KRAJ? Zvezdin defanzivac ide u Englesku, obeštećenje 5.000.000

Crvena zvezda bi nakon revanša sa Pafosom mogla da ostane bez pomoći defanzivca, ali bogatija za pet miliona evra.

FOTO: FK Crvena zvezda

Šefild je spreman da aktivira otkupnu klauzulu za Jung Vu Seola, po kojoj bi Zvezda zaradila 5.000.000 evra.

Deluje to kao dobar posao s obzirom da je reprezentativac Južne Koreje je stigao na "Marakanu" u januaru 2024. godine za 1.500.000 evra i srpski šampion bi sada mogao dobro da zaradi od njegove prodaje.

FOTO: FK Crvena zvezda

Sve će biti jasnije nakon revanš utakmice sa Pafosom koja je na programu u utorak od 21 sat, kada će Zvezda pokušati da nadoknadi gol minusa iz prve utakmice (1:2).

BONUS VIDEO: Doček Alekse Avramovića, Marka Marinovića i Feđe Sretenovića na trgu u Čačku