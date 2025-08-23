Košarka

KRAJ? Zvezdin defanzivac ide u Englesku, obeštećenje 5.000.000

Aleksandar Ilić

23. 08. 2025. u 12:53

Crvena zvezda bi nakon revanša sa Pafosom mogla da ostane bez pomoći defanzivca, ali bogatija za pet miliona evra.

FOTO: FK Crvena zvezda

Šefild je spreman da aktivira otkupnu klauzulu za Jung Vu Seola, po kojoj bi Zvezda zaradila 5.000.000 evra. 

Deluje to kao dobar posao s obzirom da je reprezentativac Južne Koreje je stigao na "Marakanu" u januaru 2024. godine za 1.500.000 evra i srpski šampion bi sada mogao dobro da zaradi od njegove prodaje.

FOTO: FK Crvena zvezda

Sve će biti jasnije nakon revanš utakmice sa Pafosom koja je na programu u utorak od 21 sat, kada će Zvezda pokušati da nadoknadi gol minusa iz prve utakmice (1:2).

BONUS VIDEO: Doček Alekse Avramovića, Marka Marinovića i Feđe Sretenovića na trgu u Čačku 

KORAK DO POSTOLJA: Vaterpolisti se večeras (19.30) u polufinalu EP do 18 godina sastaju sa Grčkom

NAJBOLjI kada je najvažnije. Vaterpolisti su u četvrtfinalu EP do 18 godina u Oradei (Rumunija) šokirali favorizovanu Mađarsku - 14:13 (3:3, 4:4, 3:2, 4:4). Puleni Miloša Sakovića večeras (19.30) će se u polufinali sastati sa Grčkom, koja je eliminisali Hrvatsku sa 17:16. Ukoliko pobede sutra (18.30) će se za zlato boriti sa boljim iz duela Crna Gora - Italija. U slučaju poraza igraće za bronzu od 17.00.

23. 08. 2025. u 13:32

