SRBIN PRUŽIO RUKU "SPASA" HRVATU: Paunović doveo bivšeg fudbalera Hajduka u Real Ovijedo
Kako tvrdi Fabrizio Romano, bivši reprezentativac Hrvatske Josip Brekalo potpisaće za Real Oviedo kao slobodan igrač nakon što mu je raskinut ugovor sa Fiorentinom.
Nekadašnji Dinamov i Hajdukov ofenzivac proveo je prošlu sezonu na pozajmici u Kasimpaši, a sad će okušati sreću i u trećoj ligi Petice nakon što je već igrao u Bundesligi i Serriji A.
Već ove nedelje bi krilni napadač trebao stići u Ovijedo, odraditi lekarske preglede i potpisati ugovor.
Hrvatu je karijera u padu poslednjih nekoliko sezona, a Srbin će pokušati da ga "oživi" u jednoj od najjačih liga sveta.
