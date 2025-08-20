Košarka

SRBIN PRUŽIO RUKU "SPASA" HRVATU: Paunović doveo bivšeg fudbalera Hajduka u Real Ovijedo

Filip Milošević

20. 08. 2025. u 21:50

Kako tvrdi Fabrizio Romano, bivši reprezentativac Hrvatske Josip Brekalo potpisaće za Real Oviedo kao slobodan igrač nakon što mu je raskinut ugovor sa Fiorentinom.

СРБИН ПРУЖИО РУКУ СПАСА ХРВАТУ: Пауновић довео бившег фудбалера Хајдука у Реал Овиједо

Foto: Profimedia

Nekadašnji Dinamov i Hajdukov ofenzivac proveo je prošlu sezonu na pozajmici u Kasimpaši, a sad će okušati sreću i u trećoj ligi Petice nakon što je već igrao u Bundesligi i Serriji A.

Već ove nedelje bi krilni napadač trebao stići u Ovijedo, odraditi lekarske preglede i potpisati ugovor.

Hrvatu je karijera u padu poslednjih nekoliko sezona, a Srbin će pokušati da ga "oživi" u jednoj od najjačih liga sveta.

