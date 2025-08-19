NE, GDE BAŠ SADA!? Nikola Jokić čuo loše vesti pred start Evrobasketa

KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije se sprema za nastup na Evropskom prvenstvu.

FOTO: Begum Unal/KSS

Izabranici Svetislava Pešića vođeni masetralnim Nikolom Jokićem deluju poput kaznane ekspedicije i sve osim zlata na EP bilo bi razočaravajuće. Poslednju proveru pred put u Letoniju "orlovi" će imati u četvrtak u Beogradskoj areni protiv Slovenije.

Karte za spektakl u prestonici Srbije su rasprodate, cela nacija sa nestrpljenjem čeka da vidi Nikolu Jokića, a on... Somborac ima mali problem, naime i nije baš mali. O čemu se zapravo radi?

Neposredno pred start Evrobasketa u rodnom gradu Nikole Jokića, Somboru, održava se verovatno najznačajniji događaj za centra Denvera.

Naime, u nedelju je na programu četvrti trkački dan na hipodromu u Somboru. Program će brojati ukupno osam trka, a glavna nadmetanja su "Hollo Cup" i "Pehar somborskih novina". Svoje adute imaće i Jokićeva štala Drim Kečer, ali gotovo je izvesno da Nikola neće prisustvovati trkama imajući u vidu da se održavaju samo tri dana pred početak Evropskog prvenstva.

Foto: Printskrin

Jokić je veliki zaljubljenik u konje i konjički sport, a nedavno smo imali prilike da vidimo da mu pobede na trkačkoj stazi znače više od onih na košarkaškom parketu.

Podsećamo, Srbija se na Evrobasketu nalazi u grupi A zajedno sa Estonijom, Portugalom, Letonijom, Češkom i Turskom.

