NE, GDE BAŠ SADA!? Nikola Jokić čuo loše vesti pred start Evrobasketa
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije se sprema za nastup na Evropskom prvenstvu.
Izabranici Svetislava Pešića vođeni masetralnim Nikolom Jokićem deluju poput kaznane ekspedicije i sve osim zlata na EP bilo bi razočaravajuće. Poslednju proveru pred put u Letoniju "orlovi" će imati u četvrtak u Beogradskoj areni protiv Slovenije.
Karte za spektakl u prestonici Srbije su rasprodate, cela nacija sa nestrpljenjem čeka da vidi Nikolu Jokića, a on... Somborac ima mali problem, naime i nije baš mali. O čemu se zapravo radi?
Neposredno pred start Evrobasketa u rodnom gradu Nikole Jokića, Somboru, održava se verovatno najznačajniji događaj za centra Denvera.
Naime, u nedelju je na programu četvrti trkački dan na hipodromu u Somboru. Program će brojati ukupno osam trka, a glavna nadmetanja su "Hollo Cup" i "Pehar somborskih novina". Svoje adute imaće i Jokićeva štala Drim Kečer, ali gotovo je izvesno da Nikola neće prisustvovati trkama imajući u vidu da se održavaju samo tri dana pred početak Evropskog prvenstva.
Jokić je veliki zaljubljenik u konje i konjički sport, a nedavno smo imali prilike da vidimo da mu pobede na trkačkoj stazi znače više od onih na košarkaškom parketu.
Podsećamo, Srbija se na Evrobasketu nalazi u grupi A zajedno sa Estonijom, Portugalom, Letonijom, Češkom i Turskom.
