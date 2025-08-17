"IMALI SMO BRDO PROBLEMA!" Selektor zlatnih kadeta, prvaka Evrope u košarci, Stevan Mijović, o podvigu "orlića" na Evrobasketu

Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije, koja je prvi put posle 18 godina u toj, "U16" konkurenciji (igrači do 16 godina starosti) postala prvak Evrope, doputovala je u Beograd, a selektor "orlića" Stevan Mijović imao je prilično zanimljiv osvrt na učinjeno.

- Hvala najpre na čestitkama, ali stvarno ne bih da govorim "ja sam ovo", ili saradnici, ili dečaci, ne bih izdvajao nikoga, svi zajedno smo odradili jedan veliki posao od prvog dana kada smo se skupili. Nnije bilo lako, imali smo brdo problema i stvarno ne bih izdvajao nikoga, od mojih asistenata, pomoćnika, fizioterapeuta, kondicionog trenera, čak i doktora, koji nam se pridružio tek na prvenstvu, a koji je odradio jako bitan deo posla. I, naravno, ovi momci, dečaci, koji su dali sve od sebe. Stvarno smo, mislim to tako, da smo mnogo više od svih ostalih na prvenstvu želeli da osvojimo titulu, zato su se i desili onakvi rezultati i samo zlato - započeo je strateg "orlića".

Gotovo u dahu je dodao:

- Pored ovoga, mislim da Srbija konačno ima generaciju koja je zalog za budućnost i za perspektivu srpske košarke. I nije to samo moje mišljenje, već mišljenje svih ljudi koji su pratili i gledali. Od prvog dana (priprema) bilo je sve besprekorno, organizacijski sve je bilo "pokriveno" i od Saveza, tako da nam ništa nije falilo. Na nama je bilo samo da radimo. Mi smo dali sve od sebe i rezultat je sam došao.

Obezbeđen je i plasman na "U17" prvenstvo sveta...

- Idemo dalje. Nadam se da ostajemo svi u istom sastavu (smeh). Odavno nije bilo to svetsko zlato... Zapravo, ne pamtim da li je bilo na U17? Bila je medalja... Eto, idemo polako, korak po korak, kao na prvenstvu.

U finalu, protiv Litvanije, "orlići" su gubili sa deset razlike na poluvremenu, pa je Mijović upitan šta je rekao srpskim kadetima između druge i treće deonice u četvrtini:

- Mi smo "preželeli" (previše želeli) tu pobedu. Bio sam smiren, rekao sam momcima samo da nastavimo da igramo, da nastavimo da šutiramo, da će sve da dođe na svoje, i da ne odustajemo. To su momci i odradili, nisam uopšte ni dramio niti bilo šta, verovao sam u njih i neki osećaj mi je stvarno bio da ne možemo da izgubimo utakmicu. Tako smo izgledali i na terenu, i van terena, od početka samog turnira, da sam toliko bio siguran u njih... znaju to i oni, da nisam imao dilemu da će rezultati doći.

Prosečno, kadeti Srbije su davali više od 90 poena po meču. Za mnoge - neočekivano visoka realizacija, ne i za stratega "orlića":

- Iskreno, što se napada tiče, očekivao sam. Od prve prijateljske utakmice smo igrali sjajno u napadu i nismo imali problem u napadu. Čitave pripreme smo imali neke odbrambene probleme, trudili smo se da to korigujemo, popravimo i, nakon toga, na prvenstvu je to izgledalo sjajno, a napadački sam očekivao da će ovako izgledati, jer su momci jako talentovani - zaključio je Stevan Mijović.

Podsetimo, Mijovićeva ekipa sletela je u nedelju letom iz Gruzije na beogradski aerodrom "Nikola Tesla", a tu su je sačekali njihovi najbliži, članovi porodice, prijatelji i - devojke pojedinih igrača.

Na samom aerodromu bilo je više nego veselo, a na kraju su se čak palile i baklje...

Pogledajte i sami najzanimljivije momente sa tog dočeka, zabeležene okom kamere foto-reportera Nikole Skenderije:

Kako je Srbija osvojila zlato? Nestvarno!

"Orlići" su u meču za trofej evropskog prvaka posle velikog preokreta pobedili Litvaniju sa 99:86 (24:27, 19:26, 32:15, 24:18).

Najvažnije momente sa tog meča možete pogledati u video-snimku koji je pred vama, a ispod tog snimka nalazi se i kraći podsetnik o toj utakmici i učinku srpskih kadeta na šampionatu Evrope.

Sjajan turnir su odigrali izabranici Stevana Mijovića i potpuno zasluženo se okitili najsjajnijim odličjem na kontinentalnom takmičenju.

Srbija je zabeležila samo jedan poraz, u grupi od Španije (95:97). Tokom nokaut faze bila je veoma dominantna. Redom je pobeđivala Grčku (92:65), Tursku (94:73), Sloveniju (90:58) i Litvaniju 99:86.

Što se finala tiče, delovalo je da su "orlići" stegnuto ušli u meč. Rival je to iskoristio i posle 20 minuta igre je imao dvocifrenu prednost - 53:43.

Ipak, totalno drugačiji pristup imala je Srbija u trećem kvartalu. Iz svlačionice se vratila druga ekipa i raznela suparnike u tom delu susreta - 32:15.

Baltička selekcija je veoma kvalitetna i nije se predala nijednog momenta. Tokom četvrte četvrtine je pokušala da preokrene rezultat, ali naša nacionalni tim je uspeo da odbije sve nalete i na kraju ubedljivo slavi i osvoji pehar namenjen pobedniku Evropskog prvenstva.

Najefikasniji u redovima "orlića" bio je Petar Bjelica sa 25 poena, pratio ga je Ognjen Simjanovski sa 22. Na drugoj strani najbolji je bio Gabrijelijus Buividis sa 26, dok je Lukas Šiškauskas dodao 22.

Koliko je Srbina bila sjajna na ovom takmičenju, pokazuje činjenica da samo u prvom kolu protiv Nemačke nije postigla 90 ili više poena. Taj meč je završen rezultatom 86:60.

