SRBIJA POKAZALA SNAGU: "Orlovi" pobedili svetskog šampiona i to na njegovom terenu!

SRBIJA je pokazala zašto je mnogi smatraju glavnim favoritom na Evropskom prvenstvu u košarci. "Orlovi" su na turniru u Minhenu pobedili Nemačku sa 91:81 (15:18, 17:20, 23:32, 26:21).

FOTO: Profimedia

Kad se savlada svetski prvak relativno rutinski na njegovom terenu onda to pokazuje vašu snagu. Uz sve to Nikola Jokić nije bio poenterski na nivou na kom je navikao sve navijače.

On je utakmicu završio sa sedam poena, osam skokova i sedam asistencija, ali u važnim momentima se pojavio sa četiri poena i tako stavio tačku na ovaj susret.

U prethodnim mečevima je odbrana nešto slabije funkcionisala. To na ovom meču nije bio slučaju, posebno u prvom poluvremenu u kom su izabranici Svetislava Pešića primili 32 poena, pa su posle 20 minuta igre imali šest poena prednosti - 38:32.

Kako je vreme prolazilo Srbija je sve bolje izgledala na terenu. Krenuo je "orlove" i šut s polja, a u pogocima van linije 6,75 prednjačili su Nikola Jović i Tristan Vukčević koji u trećem kvartalu u jednom momentu vezao devet poena.

"Orlovi" su do najvećeg vođstva na utakmici stigli na kraju trećem perioda - 70:55 i činilo se da će bez većih problema privesti utakmicu kraju, ali "panceri" nisu tako mislili.

Malo po malo je Nemačka topila prednost rivala, da bi u jednom momentu nakon dve vezane ukradene lopte prišla na samo dva poena zaostatka - 73:71. Ipak, uspela je Srbija ponovo da se odlepi i ode na +10 83:73 nakon trojke Alekse Avramovića.

Do kraja meča "orlovi" su sačuvali prednost i tako osvojili Superkup Nemačke. Treće mesto pripalo je Turskoj koja je sa 79:65 pobedila Češku.

Naša reprezentacije treći put pobeđuje na ovom turniru pod imenom Srbija, a Jugoslavija je šest puta osvajala ovaj trofej,

Podsetimo, Srbija je i dalje ne poražena na pripemama, a seriju će pokušati da produže u četvrtak kad u Beograd dolazi Slovenija.

Nemačka - Srbija - 81:91 (15:18, 17:20, 23:32, 26:21)

Dvorana: "SAP Garden" (Minhen). Gledalaca: 11.500.

Nemačka: Bonga, O. Da Silva 2, Lo 6, T. Da Silva 14, Vojtman 3, F. Vagner 26, Vajdeman, Šruder 12, Holac 2, Anderson, Timan 11, Obst 5.

Srbija: Petrušev 9, N. Jović 22, Bogdanović 11, Koprivica, Marinković 5, Vukčević 11, Dobrić, Jokić 7, Gudurić 11, S. Jović 2, Davidovac, Avramović 7, Milutinov 6, Topić.

Četvrta četvrtina: Nemačka - Srbija 81:91

40' - Kraj utakmice!

40' - Opet poentira Jokić. Kad je teško on se uvek pojavi i da koš. Sada je podelio i sjajnu asistenciju za Jovića.

38' - Nakon poena Nemaca sa linije penala još jedan tajm-aut je zatražio selektor naše reprezentacije. Nedostajali su Jokićevi poeni i evo ih u važnom trenutku.

37' - Nikola Jović postiže novu trojku. Sjajnu utakmicu igra košarkaš Majamija. Nije uspeo da vrati Vagner.

35' - Sjajno je probio Gudurić i poentirao na obruču. Razigrali su se Nemci i vratili su se u potpunosti.

34' - Zaleteo se Vagner od koša do koša i poentirao je pod faulom. Tajm-aut je zatražio Svetislav Pešić. Pogodio je i bacanje. Nemci su nam dva puta ukrali loptu i poentirali preko Obsta i Vagnera.

FOTO: Profimedia

33' - Milutinov je uhvatio skok u napadu i uspeo je da poentira. Uspeo je Timan da probije centra naše selekcija i poentira posle prodora.

32' - Trojku je pogodio Lo. Bogdanović se zaleteo ka košu rivala i naterao je Obsta da ga faulira na šutu. Polovičan je bio kapiten naše reprezentacije.

31' - Vagner jedini igra u ovim momentima za "pancere". "Orlovi" su poslednji period počeli bez Jokića koji je ostao na klupi.

Treća četvrtina: Nemačka - Srbija 55:70

30' - Gudurić je sva tri puta bio precizan sa linije slobodnih bacanja i Srbija sa +15 ulazi u poslednji period - 55:70.

30' - Nastavlja da pogađa Tristan Vukčević, još jedna trojka košarkaša Vašingtona. Tehničku je potom dobio Pešić zbog prigovora.

29' - Sjajno se snašao Vukčević, uspeo je da postigne koš iz teške pozicije, a bio je i fauliran. Pogodio je i dodatno bacanje i vezao je šest poena.

28' - Lo se dobrom fintom oslobodio Jokića i pogodio je šut van linije 6,75. Nije uspeo da vratio Jokić. Trojku je postigao i Tristan Vukčević. Uzvratio je istom mestom Šruder.

27' - Vagner je pogodio oba bacanja i ide na klupu da odmori. Zanimljivo je Nemačka je do sad izvela sedam bacanja i svako je izveo Franc. Gudurić je pogodio drugu trojku na utakmici.

26' - Razigrao se Petrušev i počeo je da poentira. Nedostajali su poeni novog košarkaša Dubaija u prvom poluvremenu.

24' - Opet prolazi Vagner kroz reket Srbije i lako poentira. Jović pogađa trojku iz velike daljine. Avramović se zatrčao ka košu rivala i uspeo je da položi loptu u koš. Posle dvocifrene prednosti "orlova" - 39:49 tajm-aut je zatražio Aleks Mumbru.

FOTO: Profimedia

23' - Uspeo je Vagner da prođe pored Avramovića i poentira. Petrušev tek sad postiže prve poene iz igre i to nakon ofanzivnog skoka.

21' - Srbija je izgubila loptu, rival je to iskoristio i poentirao u kontri preko Šrudera. Jović je pogodio trojku na isteku napad, njegov drugi pogodak van linije 6,75.

Druga četvrtina: Nemačka - Srbija 32:38

20' - Idu "orlovi" na plus osam - 30:38 nakon poena Avramovića sa linije penala. Vagner je sad pogodio oba slobodna bacanja.

19' - Sjajan napad Srbije okončan je trojkom Marinkovića. Potom je opet naš tim dobro kombinova, ali se prekombinova i Bogdanović je izgubio loptu.

17' - Polovičan sa linije penala bio je Jokić.

16' - Avramović je iščačkao loptu rivalu, a to je iskoristio Jović za nove poene u kontranapadu. Lepo je naskočio Bogdanović i pogodio je od tablu. Obst je na drugoj strani ostao sam i pogodio je trojku. To je njegova specijalnost.

14' - Opet Da Silva. Uhvatio je ofanzivni skoka i poentirao. Verovatno "orlovi" nisu baš očekivali da će u prvi plan da izbije košarkaš Orlanda. Namestio se Gudurić i pogodio je trojku. Potom je sjajno proigrao Marinkovića za lake poena. Odmah je tajm-aut zatražio Aleks Mumbru.

13' - Veoma dobro na početku susreta igra Da Silva, drugi put na utakmici je bio precizan van linije 6,75.

12' - Stefan Jović se upisao u strelce, naskočio je na poludistancu i bio je precizan. Nastavlja da pogađa i Tristan da Silva.

11' - Tek sad su Nemci prvi put bili na liniji slobodnih bacanja, ali Franc Vagner je promašio oba penala. Možda ne može sa crte, ali može za tri poena.

Prva četvrtina: Nemačka - Srbija 15:18

10' - Prva četvrtina okončana je poenima Da Silve. Pokazao je dobru tehniku pod košem. Nemci su u prvom kvartalu uspeli da koliko toliko zaustave Jokića koji je postigao dva poena.

10' - Krenuo je Marinković na polaganje, ali stigao je saigrač iz Partizana Isak Bonga i zaustavio ga blokadom. Potom je Bogdanović došao do lopte i izborio se za dva slobodna bacanja. Kapiten "orlova" je oba puta bio polovičan. Milutinov se u strelce upisao sa linije penala.

8' - Dva šuta za tri su promašili Nemci, ali su uhvatili dva ofanzivna skoka i napad je na kraju okončan pogotkom Tristana da Silve van linije 6,75.

6' - Siguran sa linije penala bio je Nikola Jović. Na drugoj strani je Šruder pogodio trojku preko Petruševa. Istom merom je uzvratio Jović.

4' - Avramović je već otišao u kontri, a Jokić je pokupio promašaj Nemaca i proigrao ga asistencijom ispod svog koša za prve poene novog igrača Dubaija.

3' - Prve poene za "pancere" postigao je Timan. On je bio precizan van linije 6,75 i to preko Jokića. Upisao se i Bogdanović koji je primetio rupu u reketu rivala i lako otišao do koša.

1' - Prvi napad na utakmici imala je Srbija i odmah je Jokić poentirao nakon ofanzivnog skoka. Sjajan potez Jovića, zaleteo se od koša do koša i lagano je poentirao.

Nemačka duel startuje u sastavu: Denis Šruder, Maodo Lo, Franc Vagner, Isak Bonga i Johanes Timan. Srbija meč počinje u petroci: Aleksa Avramović, Bogdan Bogdanović, Nikola Jović, Filip Petrušev i Nikola Joki.

Uoči meča:

Duel u "SAP Gardednu" u Minhenu odigraće uz Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku dve najbolje reprezentacije na svetu.

Ovo je svakako najteža provera za izabranike Svetislava Pešića pred Evropsko prvenstvo.

Srbija je do sad pobedila Bosnu i Hercegovinu (126:89), Poljsku (79:67), zatim je na turniru u Limasolu bila bolje od Grčke (76:66) i Kipra (122:55). Potom je juče očitala lekciju i Češkoj (113:84).

"Panceri" su takođe trijumfovali u svim dosadašnjim mečevima. Bili su dva puta bolji od Slovenije (103:89 i 80:70). U petak na turniru u Minhenu su savladali Tursku sa 73:71.

Podsetimo, Evropsko prvenstvo se održava od 27. avgusta do 14. septembra.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

