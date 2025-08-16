NIKOLA JOKIĆ OČITAO LEKCIJU SAIGRAČU: Zbog ovoga mu se divi cela Srbija (VIDEO)

SRBIJA nastavlja pripreme za Evropsko prvenstvo. U Minhenu je pala Češka (113:84), a jedan trenutak posebno je oduševio naciju.

FOTO: Begum Unal/KSS

Nikola Jokić ne samo da je najbolji košarkaš naše reprezentacije, već je i odličan mentor mlađim košarkašima.

On je preuzeo ulogu učitelja i održao lekciju dvadesetogodišnjem Nikoli Topiću.

Pet minuta pre kraja meča košarkaš Oklahome seo je na klupu, nedostatak koncentracije sprečio ga je da pozdravi saigrače.

Jokić je odmah reagovao i kratko mu objasnio da je važno da pokaže poštovanje prema starijima u timu. Mladi plejmejker je shvatio poruku, momentalno ustao i ispravio svoju grešku.

Topić je meč završio sa pet poena i četiri asistencije, dok je Jokić upisao 12 poena, šest asistencija i četiri skoka.

"Orlovi" će večeras (20.45, RTS1) igrati protiv košarkaške selekcije Nemačke u finalu pripremnog turnira u Minhenu.

