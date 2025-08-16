"VIDEĆEMO"... Svetislav Pešić još jednom o stanju Vasilija Micića

Srpska košarkaška reprezentacija pobedila je Češku rezultatom 113:84 u pripremnom periodu za Evropsko prvenstvo. Bila je to peta pobeda u nizu za izabranike Svetislava Pešića.

Foto: TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

Nakon meča govorio je selektor "orlova" sa medijima. Fokus je bio na stanju Vasilija Micića.

- Još je u oporavku. Videćemo… Malo je to bolje, ali videćemo kada će početi da igra pet na pet, izjavio je Svetislav Pešić za Sportal.

Odbrana je nešto što bi valjalo popraviti.

- Nemamo kontinuitet igre u odbrani, tu moramo puno da radimo. Češka je protivnik koji nama ne treba da zadaje neke probleme, ali je cilj bio da vidimo koliko daleko možemo da idemo u svojim zadacima. Malo smo se opustili u prvom poluvremenu. U drugom smo podigli ozbiljnost u odbrani i onda je to izgledalo dobro. Vidite da svi igraju, moramo da radimo na odbrani puno, rekao je Pešić.

Naredni protivnik će biti Nemačka, reprezentacija koja je pobedila Tursku ranije u petak.

- Turci imaju fantastičnu ekipu. Za Nemce nemam šta da kažem, oni su među najboljima. To su dve ekipe koje će se sigurno boriti za jednu od medalja. Bilo je dobro što smo došli ovde, igraćemo sa Nemcima. Turci nisu pobedili, ali nisu najvažnije ove utakmice u smislu pobeda ili poraza nego da rastu. Gledaju treneri, daju igračima šansu i tu mogućnost da se pokažu, izjavio je Pešić.

Srbija počinje nastup na Evrobasketu 27. avgusta, a šest dana pre toga će u Beogradskoj areni odigrati prijateljsku utakmicu sa Slovenijom.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA