KSS: U ponedeljak prodaja poslednjeg kontigenta ulaznica za meč Srbija - Slovenija

Filip Milošević

15. 08. 2025. u 14:20

Košarkaški savez Srbije saopštio je da će u ponedeljak 18. avgusta u 12 časova biti pušten u prodaju poslednji kontigent ulaznica za prijateljsku utakmicu reprezentacije protiv Slovenije, koja je na programu 21. avgusta od 20 časova u Beogradskoj areni.

Foto: EPA-EFE/CAROLINE BREHMAN

KSS je na zvaničnom sajtu objasnio kako i gde navijači mogu da dođu do ulaznica za meč koji će ekipi selektora Svetislava Pešića biti generalna provera pred put na Evropsko prvenstvo koje počinje 27. avgusta.

Ulaznice mogu da se kupe po sledećim cenama: VIP tribina (sever i jug): 8.000 dinara, Nivo 200 prva kategorija: 4.500, Nivo 200 iza koševa druga kategorija: 3.500, Nivo 400 prva kategorija: 700, Nivo 400 druga kategorija: 600; Loža (jedno mesto): 8.000, Loža (barska stolica): 3.000; Počasna mesta pored terena prvi red: 30.000, Počasna mesta pored terena drugi red: 22.000.

Počasna mesta pored terena treći red: 16.000, Počasna mesta pored terena četvrti red: 12.000; Počasna mesta ispod koša prvi red: 14.000, Počasna mesta ispod koša drugi red: 10.000, Počasna mesta ispod koša treći red: 6.000.

 

