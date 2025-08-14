NBA LIGA ODOBRILA: Prodat legendarni klub i to za više od šest milijardi dolara!

Najnovije vesti iz NBA lige su - istorijske.

Upravni odbor košarkaške NBA lige odobrio je prodaju Boston Seltiksa grupi koju predvodi izvršni partner Simfoni tehnolodži grupe Vilijam Čisholm, preneo je I-Es-Pi-En (ESPN).





Vrednost transakcije je 6,1 milijardu dolara. U saopštenju se navodi da NBA liga očekuje da transakcija bude uskoro završena.



Čisholmova grupa je u martu ove godine objavila da je pristala da kupi Boston za najmanje 6,1 milijardu dolara.





Američki mediji navode da će Grupa, koju predvodi Čisholm, kupiti 51 odsto akcija Boston Seltiksa, a preostale akcije će preuzeti do kraja 2028. godine. Očekuje se da konačna vrednost transakcije iznosi oko 7,3 milijarde dolara.







Košarkaši Bostona su 18 puta u istoriji osvojili titulu u NBA ligi.



