NBA LIGA ODOBRILA: Prodat legendarni klub i to za više od šest milijardi dolara!
Najnovije vesti iz NBA lige su - istorijske.
Upravni odbor košarkaške NBA lige odobrio je prodaju Boston Seltiksa grupi koju predvodi izvršni partner Simfoni tehnolodži grupe Vilijam Čisholm, preneo je I-Es-Pi-En (ESPN).
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Vrednost transakcije je 6,1 milijardu dolara. U saopštenju se navodi da NBA liga očekuje da transakcija bude uskoro završena.
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Čisholmova grupa je u martu ove godine objavila da je pristala da kupi Boston za najmanje 6,1 milijardu dolara.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Američki mediji navode da će Grupa, koju predvodi Čisholm, kupiti 51 odsto akcija Boston Seltiksa, a preostale akcije će preuzeti do kraja 2028. godine. Očekuje se da konačna vrednost transakcije iznosi oko 7,3 milijarde dolara.
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Košarkaši Bostona su 18 puta u istoriji osvojili titulu u NBA ligi.
Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimpijskim igrama u Parizu
Preporučujemo
ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!
14. 08. 2025. u 12:13
DA LI JE MOGUĆE! Zatvorene tribine Marakane za Zvezda - Pafos u borbi za Ligu šampiona?!
13. 08. 2025. u 19:44
PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: "Parni valjak" večeras sprema senzaciju usred Edinburga
FUDBALERI Partizana će večeras pokušati da urade "nemoguće" i nadoknade dva gola zaostatka protiv Hibernijana na "Ister roudu" u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
14. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)