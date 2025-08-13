HAOS U SLOVENIJI PRED EVROBASKET: Oglasio se Goran Dragić i stao u zaštitu brata (FOTO)
HAOS koji se dešava između Zorana Dragića i selektora Slovenije Aleksandra Sekulića ne prestaje. Povodom cele situacije, oglasio se Zoranom brat Goran Dragić.
On je stao na stranu svoga brata i poručio trener "zmajčeka" da "laže" što najbolje pokazuje fotografija koju je okačio na Instagramu.
Čuveni košarkaš je stavio sliku Pinokija uz hešteg "selektor" , što jasno aludira na to šta misli o tome što je rekao Sekulić.
Ovo su reči selektora Slovenije:
- Odluka je ovog puta bila još teža, jer je pored Žige Daneua reprezentaciju napustio i Zoran Dragić, igrač koji je dugi niz godina bio jedan od ključnih članova slovenačkog nacionalnog tima i koji je značajno doprineo njegovim najvećim uspesima. Zoranu i Žigi, kao i Vitu Hrabaru, zahvaljujem se na izuzetno predanom radu i kolegijalnosti koju su pokazali na treninzima - rekao je Sekulić.
Podsetimo, Zoranova supruga Svetlana je istakla da je on sam napustio reprezentaciju.
- Zoki je sam napustio reprezentaciju i time je verovatno olakšao stvari dotičnom gospodinu, koji nije znao kako da ga izbaci iz reprezentacije - napisala je Svetlana, dodajući da je do sukoba između njenog supruga i Sekulića došlo posle utakmice protiv Nemačke u Manhajmu, gde je Zoran odigrao samo tri minuta.
Kako je došlo do sukoba?
Navodno, nakon pripremnog meča protiv Nemačke u Manhajmu došlo je do sukoba između Dragića i selektora Sekuića. Zoran je bio ljut jer je proveo samo tri minuta na terenu, pa je ušao u raspravu sa Sekulićem. Selektor Slovenije je tada navodno rekao da ne misli da Zoran može da pomogne ovoj ekipi i da ne može da igra po svojim starim zaslugama.
Dragić je želeo da se nakon ovog Evrobasketa 2025 oprosti od nacionalnog tima. To je uradio sad, ali sigurno nije ni mogao da sluti da će to ovako da izgleda.
