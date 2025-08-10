Košarka

SRBIJA JE BAŠ MOĆNA: "Orlovi" protiv Kipra oborili rekord

Časlav Vuković

10. 08. 2025. u 17:54

KOŠARKAŠI Srbije pregazili su Kipar sa 122:55 na pripremnom turniru koji je odigran u Limasolu. "Orlovi" su ovim trijumfom oborili jedan rekord.

СРБИЈА ЈЕ БАШ МОЋНА: Орлови против Кипра оборили рекорд

Screenshot: RTS

Naime, ovih 67 razlike je najubedljivija pobeda naše reprezentacija ikada. Do sad je to bio trijumf na Mundobasketu 2019. protiv Filipina (126:67), kada je bilo čak 59 poena razlike.

Ovakav trijumf još više dobija na značaju ako se zna da je ostvaren na gostujućem terenu i bez dva najbolji igrača Nikole Jokića i kapitena Bogdana Bogdanovića. To je samo dokaz koliko je Srbija jaka u košarci.

Podsetimo, "orlovi" su u subotu bili bolji i od Grčke (76:66) na turniru u Limasolu.

