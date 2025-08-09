ZAŠTO JE NILIKINA "OTPAO"? Selektor Francuske objasnio zbog čega neće košarkaš Partizana igrati na Evrobasketu (VIDEO)

Francuski selektor,Federik Fatu, odlučio se da košarkaš Partizana Frenk Nilikina ne bude deo reprezentacije na predstojećem Evropskom prvenstvu.

Fatu je vrlo otvoreno pričao o statusu Partizanovog košarkaša, koji neće biti deo tima za Evropsko prvenstvo.

- Što se tiče Franka Nilikine, razgovarali smo sa njim da mu objasnimo naše razloge. Više smo tražili igrače koji mogu da kreiraju igru i postižu poene, što nije Frankova najveća vrlina. Zato smo doneli ovu odluku zbog profila igrača, sa ciljem da stvorimo veću napadačku opasnost na spoljnim pozicijama - rekao je selektor Francuske.

Freddy Fauthoux on cutting three new players from the roster: Frank Ntilikina, Ousmane Dieng, and Moussa Diabaté 🏀🇫🇷 pic.twitter.com/kokq4YP4N9 — SKWEEK (@skweektv) August 9, 2025

