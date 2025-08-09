Košarka

ZAŠTO JE NILIKINA "OTPAO"? Selektor Francuske objasnio zbog čega neće košarkaš Partizana igrati na Evrobasketu (VIDEO)

Filip Milošević

09. 08. 2025. u 17:20

Francuski selektor,Federik Fatu, odlučio se da košarkaš Partizana Frenk Nilikina ne bude deo reprezentacije na predstojećem Evropskom prvenstvu.

ЗАШТО ЈЕ НИЛИКИНА ОТПАО? Селектор Француске објаснио због чега неће кошаркаш Партизана играти на Евробаскету (ВИДЕО)

Foto: I. Marinković

Fatu je vrlo otvoreno pričao o statusu Partizanovog košarkaša, koji neće biti deo tima za Evropsko prvenstvo.

- Što se tiče Franka Nilikine, razgovarali smo sa njim da mu objasnimo naše razloge. Više smo tražili igrače koji mogu da kreiraju igru i postižu poene, što nije Frankova najveća vrlina. Zato smo doneli ovu odluku zbog profila igrača, sa ciljem da stvorimo veću napadačku opasnost na spoljnim pozicijama - rekao je selektor Francuske.

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju