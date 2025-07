Čovićev strah sve veći: Spreman je da gazi preko svih da bi sačuvao moć!

Prvi čovek srpske košarke u celu priču upleo i selektora Orlova Svetislava Pešića

Da su u strahu velike oči ili u ovom slučaju velika usta, još jednom je potvrdio Košarkaški savez Srbije na čelu sa predsednikom Nebojšom Čovićem, koji je na pres konferenciji održanoj u Kući košarke, izgovorio veliki broj neistina, a sve sa ciljem da se u javnosti situacija predstavi idealnom i da se on prikaže kao žrtva onih koji ne cene njegov entuzijam i rad u srpskoj košarci.



Krijući se iza imena selektora, koji mu je, pokazalo se, as u rukavu koga je čuvao za kraj, Čović je upleo selektora Orlova Svetislava Pešića u čitavu priču kako bi dobio na važnosti i kako bi ukoričeni plan razvoja srpske košarke izgledao još lepše i glamuroznije u rukama čitalaca ili pred očima gledalaca.Spolja gladac, a iznutra jadac. Jer prva u nizu neistina koje je dao sebi za pravo da izgovori bila je opravdanje za nedolazak potpredsednika za takmičenje KSS Darka Jovičića, kao i generalnog sekretara Mića Radanovića, koji nisu bili sprečeni da prisustvuju kako je predsednik naveo, već su odbili da prisustvuju lakrdiji koja je napravljena u vezi sa ovim planom i projektom nacionalnog razvoja košarke.Zašto? Zato što mu kao predsedniku KSS niko nije dao ovlašćenje da se bavi izradom ma kakvog plana, zato što nije dobio mišljenje niti jedne komisije KSS, jer do izmene Statuta iste nisu imenovane i što je sve što je izneo kao svoju viziju, uz svesrdnu pomoć idejnog tvorca Sunturlića, a vešto skriveno iza imena selektora, samo običan PLAGIJAT.Reći da je "ukradena" i već viđena ideja može ga naljutiti, ali to je pravi naziv za ono što je uradio sa projektom koji je bivši potpredsednik za takmičenje KSS Dušan Projović, napisao još pre nekoliko godina?!Da nije svejedno sačekati septembar u ovim okolnostima, predsednik je dokazao i lukavo gurajući sadašnjeg potpredsednika za takmičenje KSS Darka Jovičića u sukob interesa, iznoseći da je on bio na jučerašnjoj prezentaciji kao predstavnik svog bivšeg kluba.Da tu nije kraj, pokazuju i informacije koje kruže po košarkaškim kuloarima i to baš naprasno od juče, da su ostavke na pozicije dali upravo oni koji se nisu pojavili na današnjoj press konferenciji a bili su najavljeni - Jovičić i Radanović.Iz dobro proverenih izvora, obojica nemaju problema i dobro se osećaju, što je dokaz da želja za moći i funkcijom kod Nebojše Čovića ne bira sredstva i da je spreman gaziti preko svih da bi sačuvao fotelju u Sazonovoj 83.Zaboravlja predsednik da sada sedi pored onih protiv kojih je ne tako davno, upravo on puštao naručene tekstove jer u tom trenutku nisu bili u njegovoj sferi interesovanja, odnosno nisu bili potencijalno oruđe za sprovođenje njegovih zamisli. I upravo on je javnost navikao na ovakav vid informisanja, ali navika mu je da drugima pripisuje loše osobine koje sam poseduje.Još jednom, predsednik je zaboravio na postojanje UK KLS, kao jedinog relevantnog po pitanju domaćeg takmičenja, ne pitajući ni rukovodeće ni izvršne organe UK KLS za mišljenje po pitanju svoje velike vizije, koju predstavlja kao ukazanje spasioca srpske košarke.A ne tako davno, sedeo je i u Predsedništvu i na Skupštini UK KLS ispred Crvene zvezde i FMP, pričajući jednu potpunu drugačiju priču i čak i insistirajući na tome da UK KLS sačuva svoj integritet i ostane samostalno u odnosu na KSS.U ovom trenutku, kada rezultati naših reprezentativnih selekcija ne idu prema očekivanjima, baviti se domaćim takmičenjem nad kojim nema nikakvu jurisdikciju, niti pravo da donosi odluke je krajnje degutantno.Ali, kao što rekosmo na početku teksta, strah je čudo, a ovaj trenutak Nebojša Čović nije slučajno izabrao, jer za njega je leto samo priprema za ono glavno, a to nije Evropsko prvenstvo, kako je pred državnim vrhom, ponovo koristeći Pešića, pokušao da predstavi.Glavno je donošenje novog Statuta KSS, gde se našao u raskoraku sa onima koji su ga i postavili za predsednika KSS , a to su predstavnici regionalnih Saveza u Skupštini KSS. I ceo ovaj cirkus u njegovoj režiji, kojom pokušava sebe i srpsku košarku predstaviti kao nevine žrtve, kao uzrok ima samo jedno - a to je Statut, koji mu donosi ili oduzima moć.Ko vrši genocid nad srpskom košarkom na kraju? Plagijatori, manipulatori i egocentrici ili oni koji kroz, recimo baš UK KLS, trenutno pripremaju najznačajniji i najveći sponzorski ugovor u istoriji domaćeg takmičenja od kada je Srbija samostalna država? Ili regionalni Savezi, koji nam i donose igrače iz svih delova Srbije, a koji su po difoltu, neopravdano izostavljani od strane Krovne kuće košarke.Vetrovi i dalje duvaju iz Sazonove i upravo oni plaše Nebojšu Čovića, jer ovoga puta on je manjina u njemu omiljenom sistemu nadglasavanja ili ti majorizacije. I ne uspeva da postane većina i pored svih pokušaja, što je veliki udar na njegovu ličnost. Verovatno i na ego, sa kojim je još uvek nerazdvojan.