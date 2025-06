"DELIJE" NA NOGAMA! Zvezda dovela pojačanje pod košem i to kakvo...

KK Crvena zvezda Meridianbet obaveštava javnost da je novi član našeg tima centar Ebuka Izundu.



Jedan od najboljih skakača Lige Šampiona i turske lige potpisao je u ugovor sa crveno-belima i predstavljaće veliko pojačanje na poziciji centra.



Welcome to Red and Whites, Ebuka! 🔴⚪️… pic.twitter.com/995JlXM97H — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) June 29, 2025