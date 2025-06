"TAKO NEŠTO NISAM VIDEO U ŽIVOTU": Kevin Durent nnije mogao da ne pomene Miloša Teodosića (VIDEO)

Miloš Teodosić se oprostio od aktivnog igranja košarke, a na internetu se vrti izjava Kevina Durenta o magičnim dodavanjima srpskog košarkaša.

Foto: EPA

Durent je govorio o meču koji su Srbija i SAD odigrale na Olimpijskim igrama 2016. godine.

Teodosić, koji je nedavno objavio kraj bogate igračke karijere u 38. godini, ostavio je snažan utisak i na Kevina Durenta tokom duela SAD i Srbije u Riju.

Durent je u podkastu Bila Simonsa iz 2017. rekao da ga je Teodosić tada "zbunio i ostavio bez reči".

- Teodosić... Jedva čekam da ga vidim kako igra. Izveo je najbolje dodavanje koje sam ikada video u životu prošlog leta. Svi smo bili u fazonu: ‘Kako si to uopšte video?’ Trčao je ka aut‑liniji i bacio loptu oko glave, kroz dvojicu, tačno u ruke, i to sa linije za tri poena. I to svojom desnom rukom. Toliko me je zbunio da sam se okretao u krug. Pomislio sam: ‘Ovo je najbolji pas koji sam ikada video. I to od bilo koga’. Najbolji pas koji sam video. Zato jedva čekam da vidim kako će igrati - rekao je Durent.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA