KAKAV POSAO PANATINAIKOSA: Jedan od najboljih košarkaša u Evropi pojačao "zelene"

𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝑻𝑱 𝑺𝒉𝒐𝒓𝒕𝒔 ☘️



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Τι Τζέι Σορτς ΙΙ για τα επόμενα δύο χρόνια.



Panathinaikos BC AKTOR is pleased to announce the signing of TJ Shorts II on a two-year contract.… pic.twitter.com/v26B5vzrIn — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 26, 2025