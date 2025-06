PARTIZAN JE ŠAMPION SRBIJE! "Parni valjak" na pogon Dvejna Vašingtona savladao Spartak i osvojio titulu!

Košarkaši Partizana pobedili su Spartak u drugom meču finalne serije Košarkaške lige Srbije sa 93:79 i tako osvojili titulu.

Foto: Profimedia

Početak meča i prva deonica su obećavali za ekipu iz "Dudove šume", međutim u nastavku se to promenilo.

Već od druge deonice Partizan je mnogo bolje zaigrao i kontrolisao meč. U trećoj četvrtini su stigli do dvocifrene prednosti, što je do kraja bilo nedostižno za ekipu Vlade Jovanovića. Pokušavali su domaći do kraja da se vrate u utakmicu, ali Dvejn Vašington je bio nezaustavljiv, te je sa 41 poenom predvodio crno-bele ka tituli.

Pored maesteralnog Vašingtona parni valjak ka šampionskom slavlju pogurali su još i Arijan Lakić i Ajzea Majk sa po 15.

U ekipi Spartaka najbolji su bili Cerovina sa 22 i Miletić sa 21 poenom.

Ovo je crno-belima 22 titula prvaka Srbije, prva još od 2014. godine.

