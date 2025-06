"NEVEROVATNO JE ZREO I PROFESIONALAN!" Trener Oklahome o Nikoli Topiću

Trener košarkaša Oklahome Mark Dagnolt oduševljen je pristupom i zrelošću bivšeg asa Crvene zvezde a sada Tandera Nikole Topića.

Foto AP

- Ono što je najimpresivnije kod njega je to što je neverovatno mlad, prvi put je u Americi, prvi put igra u NBA, vraća se posle dugotrajne povrede i neverovatno je konzistentan, zreo i profesionalan u svom pristupu - naveo je Dagnolt, preneo je danas portal Jurohups (Eurohoops).

Topića (19) je Oklahoma izabrala kao 12. pika prošlogodišnjeg drafta, ali je srpski plejmejker zbog kidanja prednjih ukršenih ligamenta propustio celu sezonu 2024/25.

- Još uvek se vraća u formu. Ne mislim da je on trenutno igrač koji će biti u trening kampu - dodao je Dagnolt.

Trener Oklahome je rekao i da ostali igrači u ekipi cene Topićev pristup.

- Uklopio se u sve na veoma prikladan način. Momci zaista poštuju način na koji pristupa stvarima. On je stara duša. Daleko je prevazišao svoje godine, i to je zaista dobar znak za njega, bez obzira gde počne kao igrač na terenu. To se prenese, i on je bio veoma impresivan u tome - rekao je Dagnolt.

