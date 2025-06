E, PA NEĆE MOĆI! Hjuston i Minesota odbili zahtev NJujorka da im razgovora sa trenerima

Košarkaški klub Njujork Niksi zatražio je dozvolu od Minesote i Hjustona da razgovara sa njihovim trenerima Krisom Finčom i Imeom Udokom u vezi dolaska na poziciju njegovog šefa stručnog štaba, ali su Timbervulvsi i Roketsi odbili taj zahtev.

FOTO: EPA-EFE/WU HONG

Među glavnim kandidatima da na klupi Niksa zameni nedavno smenjenog Toma Tibodoa bio je i trener Dalasa Džejson Kid. Njujork još uvek nije zatražio dozvolu da razgovara sa Kidom, ali je poznati insajder Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), novinar ESPN-a Šams Čaranija noćas preneo da bi i Maveriksi odbili Nikse ako bi uputili taj zahtev.

Niksi su 3. juna otpustili Tibodoa, koji ih je ove sezone prvi put od 2000. godine uveo u finale plej-ofa Istočne konferencije NBA lige.

Udoka je sa ekipom Hjustona ove sezone uspeo da dođe do skora 52/30 i drugog mesta na tabeli Zapadne konferencije nakon regularnog dela takmičenja. On je ranije bio trener Bostona, s kojim je 2022. godine došao do finala plej-ofa NBA lige.

Finč je ekipu Minesote ove i prošle sezone uveo u finale plej-ofa Zapadne konferencije. Timbervulvsi su u njemu ove godine izgubili od Oklahome, dok ih je prošle sezone pobedila ekipa Dalasa, koju je sa klupe predvodio Kid.

