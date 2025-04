KAKVA LUDNICA U EVROLIGI! Samo jedna od 256 kombinacija vodi Zvezdu direktno u plej-of

Košarkaši Partizana u "Beogradskoj areni" pred svojim navijačima večeras će se oprostiti od Evrolige za tekuću sezonu, pošto su i pre poslednjeg, 34. kola ostali bez šansi da se domognu plej-ofa ili plej-ina, ali to ne znači da svojom pobedom ne mogu da utiču na konačan rasplet i kalkulacije na tabeli, posebno u borbi za plej-of i plej-in.

Naime, Real Madrid se bukvalno nalazi na klackalici između direktnog plasmana u plej-of i razigravanja u plej-inu, a poraz u Beogradu bi eventualno mogao da pomogne i njihovom večitom rivalu, Crvenoj zvezdi, pod uslovom da naravno tim Janisa Sferopulosa napravi podvig i dan kasnije slavi u Atini protiv Panatinaikosa.

Da se Evroliga završava danas, Zvezda bi bila deveta i imala bi meč sa Parizom kod kuće u plej-inu, pre nego što bi se sastala sa poraženim iz "El Klasika" između Real Madrida i Barselone u konačnoj borbi za osmo mesto, ali na gostujućem terenu. Međutim, mala je verovatnoća da će ovo ostati konačan raspored na tabeli iz više razloga.

Pariz ima lako gostovanje Albi. Očekuje se i da Barselona opravda ulogu favorita protiv Virtusa. Efes igra protiv Žalgirisa kod kuće, a Zvezda se nada porazu Bajerna od Fenerbahčea u Minhenu. Razlog je to što ima bolji međusobni skor od Bavaraca.

Takođe, ako Zvezda bude u krugu sa Realom, Bajernom i Parizom (opcija za to je da Partizan pobedi), do bi dovelo do situacije u kojoj su Real i Zvezda ispred Bajerna i Pariza. Zvezda će navijati i za poraz Barselone, ne bi joj odgovaralo da Efes izgubi od Žalgirisa zbog lošeg međusobnog skora.

Poraz Reala je za Zvezdu dobar i jer Madriđani imaju dobar skor sa svim ostalimaa u krugu, a zanimljiva je i jedna kalkulacija. Meridiansport je objavio i jednu od 256 kombinacija koja vodi tim sa Malog Kalemegdana direktno u plej-of!

Ako bi sa istim brojem bodova na kraju završili Zvezda, Efes, Bajern, Barselona i Pariz – ekipa Joanisa Sferopulosa bila bi najbolja. Naime, svi timovi bi imali isti broj pobeda i poraza u toj mini-tabeli (4-4), s tim što bi Zvezda imala najbolju koš-razliku – za samo jedan poen!

Zvezda bi tu bila na plus sedam, Efes na plus šest, Pariz plus dva, a Zvezda bi završila na šestom mestu, jer se ne računaju produžeci u ovim slučajevima. Da bi se tako nešto desilo, mora Pariz da pobedi Albu, ali u ovoj kombinatorici, Real treba da slavi protiv Partizana, pa Bajern mora da izgubi od Fenerbahčea, Efes od Žalgirisa i Barselona od Virtusa. I mora Zvezda da pobedi Panatinaikos u Atini.

