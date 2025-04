DEJAN TOMAŠEVIĆ JAVNO OTKRIO: Evo zašto nije bio na sahrani majke Miće Berića, žene koju je poznavao više od 30 godina!

Kao čovek koji voli košarku i zna njen značaj u našoj zemlji uveren sam da reprezentacija na Evropskom prvenstvu u Rigi može da osvoji zlato, prvo pod imenom Srbija, rekao je nekadašnji reprezentativac Dejan Tomašević.

Tomašević je kao igrač tri puta bio evropski i dva puta svetski prvak sa državnim timom, uključujući i poslednje zlato osvojeno u Indijanapolisu 2002. godine.

"Naravno da se očekuje od ovih momaka da ove godine uđu u borbu za zlatnu medalju, ali pre svega je važno da im ne stavljamo dodatni pritisak. Znaju oni šta treba da rade, nadam se da ćemo biti kompletni, da dođu svi igrači, pre svega tu mislim na Nikolu Jokića i Bogdana Bogdanovića koji su neosporno lideri ove generacije", izjavio je Tomašević Tanjugu.

Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović u reprezentaciji Srbije



Najvažnije je da budu zdravi, sveži, jer prvenstvo neće biti nimalo lako, a dobra je stvar što ćemo i uvodne utakmice i one u samoj završnici igrati u istom mestu, Rigi, naglasio je Tomašević.

"Znam koliko je traumatično kad se menjaju države i gradovi, tako da i ta nam okolnost ide na ruku. U svakom slučaju da samo poželimo da budu zdravi, nemam dilemu da imaju dovoljno kvaliteta da se umešaju u borbu za zlato ili za neku od medalja. Daj Bože da to bude zlato".

Jokić ne može da se opiše!

Tomašević je izdvojio značaj Nikole Jokića, posebno iz perspektiva nekadašnjeg centra.



"Ne postoje reči da se oipiše to što radi Jokić, evo i noćas je odigrao jednu, ne mogu da kažem čak ni fantastičnu partiju. Da daš 60 plus poena na nekoj utakmici je više nego fantastična stvar. Čini nas ponosnim. Velika stvar za njega, za njegovu porodicu, ali i za sve nas iz sveta košarke, a i za celu državu. Želim mu samo da bude zdrav i da uživa, kao i mi svi zajedno sa njim".

Zvezda i Partizan? Evroliga da reaguje!



Kao nekadašnji igrač i Zvezde i Partizana, Tomašević smatra da večiti rivali u Evroligi rade sjajne stvari.



"Neverovatno. I u moje vreme, naše vreme, imali smo takođe fantastičnu atmosferu, ali ovo sad nije više samo u Beogradu, već i na gostovanjima. Nadam se da će to konačno naići na razumevanje čelnih ljudi Evrolige i da će Crvena zvezda i Partizan dobiti ove višegodišnje licence. To bi negde relaksiralo i pozitivno uticalo i na to da se na neki način vratimo korenima i da bi u toj situaciji veći broj minuta dobijali domaći igrači. Mislim da je to ključ. Kad je svaka utakmica na "krv i nož", vrlo često se pribegava u ovom trenutku za nas najnepopularnijim rešenjem, a to je da imamo veliki broj stranih igrača".

Kada je u pitanju budućnost ABA lige, prema njegovim rečima, potrebno je da se sve strane dogovore, ali da je njegovo mišljenje da bi najbolje bilo da se prvo igraju domaća prvenstva, a da potom najbolji uđu u završnicu i igraju Jadransku ligu.

Zašto Dejan Tomašević nije bio na sahrani majke Miće Berića?







"Nažalost, u poslednje vreme sam bio "optužen" jer nisam bio na sahrani majke mog bivšeg saigrača Miroslava Berića. To je žena koju sam poznavao više od 30 godina, kao i moji roditelji koji su bili veliki prijatelji sa njom i njenim pokojnim mužem. Nažalost, ni oni, ni ja, nismo znali da se Marica upokojila, da jesmo, sigurno bismo bili na sahrani. U svakom slučaju bio sam deo sjajne generacije igrača, sa kojima sam mnogo toga lepog napravio u životu, mnogo radosnih trenutaka doneli našoj državi i svako od njih će uvek imati posebno mesto u srcu", zaključio je Tomašević.



