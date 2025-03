VAŽNA POBEDA PARTIZANA: Crno-beli srušili Baskoniju i nastavljaju borbu za plej-of Evrolige

KOŠARKAŠI Partizana ostvarili su važnu pobedu u Evroligi. Crno-beli su u 27. kolu u "Beogradskoj areni" savladali Baskoniju sa 86:73 (25:18, 20:7, 18:26, 23:22) i nastavili su borbu za plej-of.

FOTO: M. Vukadinović

Nije "parnom valjku" smetalo da ostvari trijumf ni to što je hala bila praznija za oko 4.000 navijača zbog kazne koju su čelnici takmičenja izdali klubu iz Humske.

Utakmica u Beogradu bila je veoma interesantna. Posle rapsodije Partizana u prvom poluvremenu u kom su u jednom momentu domaći igrači imali i +25 (45:20) nije delovalo da bi ovaj meč mogao da izmakne izabranicima Željka Obradovića.

Sredinom trećeg perioda Partizan je vodio 20 razlike - 54:34. U poslednji kvartal se ušlo sa +12 za crno-bele 63:51 i to zahvljujući Ifeu Lundebrgu koji je postigao trojku.

Kao da je to sve uljuljkalo domaće, ostali su bez energije i koncentracije i rival je počeo polako, ali sigurno da topi prednost protivnika. Proradio je gostima i šut (dve trojke je zaredom pogodio Markus Hauard) i Baskonija je u dva navrata prišla na samo pet poena minusa.

Nakon toga se sjajni šuter gostujućeg tima povredio i nije mogao da nastavi utakmicu, što je uticalo na šut s polja za španski klub.

Kad je bilo bitno dva šuta van linije 6,75 pogodio je Ajzea Majk i tako otklonio sve dileme oko pobednika.

Najefikasniji kod crno-belih bio je Karlik Džons koji je postigao 21 poen, pratio ga je Sterling Braun sa 19. Na drugoj strani najviše su se istakli Timoti Luvavu-Kabaro i Nikos Rogavopulos sa po 11.

Partizan je sad na učinku 15-12 i u narednom kolu gostuje Olimpijakosu. Baskonija je na 11-16 i sledeću utakmicu igra kod kuće protiv Žalgirisa.

Partizan - Baskonija 86:73 (25:18, 20:7, 18:26, 23:22)

Dvorana: "Beogradska arena". Gledalaca: oko 16.000. Sudije: Mehdi Difala (Francuska), Olegs Latiševs (Letonija), Gitis Vilijus (Litvanija).

Partizan: Dejvis 8, Lundberg 8, K. Džons 21, Vašington 2, Koprivica, Nakić, Marinković 8, Pokuševski 4, Braun 19, Lakić, Majk 9, T. Džons 7.

Baskonija: Hauard 7, Rajeste, Savkov, Sedekerskis 1, Luvavu-Kabaro 11, Jaramaz 3, Forest 10, Rogavopulos 11, Diop 2, Hol 9, Moneke 9, Šamanić 10.

Četvrta četvrtina: Partizan - Baskonija 86:73

40' - Kraj utakmice!

39' - Još jedna trojka Majka i može se reći tačka na ovu utakmicu. Partizan sa +11 - 82:71 ulazi u poslednji minut utakmice.

38' - Važnu trojku je pogodio Majk. Potom je Kalrik Džons poentirao iz ofanzivnog skoka nakon ukradene lopte. Tajm-aut je zatražio Pablo Laso.

37' - Moneke dolazi do poena. Braun naskače na poludistancu i poentira. Forest je iz drugog puta došao do poena.

36' - Minijatura Karlika Džonsa. Uspeo je da se provuče kroz odbranu rivala i poentira pod faulom Rogavopulosa. Pogodio je i dodatno bacanje. Prelako je Šamanić prošao pored Džonsa i poentirao.

35' - Ukrao je loptu Forest i lako poentirao u kontri. Mora da reaguje tajm-autom Željko Obradović, pošto Partizan ima dosta problema u napadu. Još jednu loptu izgubio je domaćin.

33' - Serija ofanzivnih skokova gostiju dovela je Luvavua do prilike da dođe do poena sa linije penala. To je iskoristio i oba puta je bio precizan reprezentativac Francuske. Važnu trojku je pogodio Dejvis. Istom merom je uzvratio Šamanić.

FOTO: M. Vukadinović

32' - Dejvis je promašio oba bacanja. On je na 1/6 sa crte. Opet je Hol zakucavanjem došao do poena. Prve poene u ovoj četvrtini za domaće postigao je Vašington.

31' - Poslednji period počeo je poenima Jaramaza. Srbin je bio polovičan sa linije penala. Promašio je Hauard polaganje, ali na pravom mestu je bio Hol koji je vratio loptu u koš. Nakon koša nimalo lepe scene u"Areni". Hauard je posle duela sa Tajrikom Džonsom ostao da leži na parketu. Njega su morali da ponesu fizioterapeuti Baskonije do klupe.

Treća četvrtina: Partizan - Baskonija 63:51

30' - Uspela je Baskonija da dođe na jednocifren minus nakon prvog poena na meču Tadasa Sedekerskisa. Dugo je Partizan bio bez poena, a onda je važnu trojku i to za kraj trećeg kvartala postigao je Ife Lundberg.

29' - Još jednom Hauard pogađa van linije 6,75, ali sad pod faulom Vašingtona. Pogodio je i dodatno bacanje. Željko Obradović je zatražio tajm-aut na 1:31 do kraja trećeg perioda.

28' - Sjajan alej-up. Lunberg je asistirao, a Tajrik Džons zakucao. Tek sad prve poene postiže Markus Hauard. Malo je igrao zbog problema sa faulovima.

27' - Pokupio je Hol promašaj Foresta i snažno je zakucao. Uspeo je nekakao da poentira Karlik Džons.

26' - Ostao je sam u korneru Rogavopulos i pogodio je novu trojku. Karlik Džons je pogodio šut sa poludistance. Konačno je pogodio bacanja Čima Moneke nakon tri promašaja.

24' - Lepo je probio odbranu rivala Forest i došao je do lakih poena. Na drugoj strani je zakuvao Pokuševski.

FOTO: M. Vukadinović

23' - Video je Braun rupu u reketu rivala i lako je otišao do koša i stigao do novih poena. Ima ih već 17.

22' - Pogodio je trojku iz ugla Nikos Rogavopulos. To je njegov drugi pogodak van linije 6,75 na ovoj utakmici.

21' - Na startu drugog poluvremena se Karlik Džons izborio za dva bacanja nakon prekršaja Monekea. Siguran je oba puta bio reprezentativac Južnog Sudana. Moneke je pogodio pod faulom Dejvisa. Opet nije pogodio bacanje.

Druga četvrtina: Partizan - Baskonija 45:25

20' - Naskočio je na šut sa poludistance Luvavu i pogodio je. Odmah je Željko Obradović zatražio tajm-aut. Ne želi ništa da prepusti slučaju, iako domaćin i dalje ima veliku prednost.

18' - Baskonija ne zna šta ju je snašlo. Konačno je seriju bez poena za goste prekinuo Rogavopulos pogotkom van linije 6,75.

17' - Ukrao je Lundberg loptu i poentirao u kontri pod faulom Luvavua. Podogio je i slobodno bacanje.

15' - Velikih 20 razlike vodi Partizan nakon trojke Marinkovića. Baskonija je dala samo dva poena za pet i po minuta u drugoj četvrtini.

13' - Naskočio je Karlik Džons na poludistancu i bio je precizan. Sjajnu odbranu igraju domaći. I sve to materijalizuju odličnom igrom u napadu. Partizan ima +15 i mora tajm-autom da reaguje Pablo Laso.

FOTO: M. Vukadinović

12' - Prvu dvocifrenu prednost imaju crno-beli nakon zakucavanja Džonsa. Prve poene za goste postigao je bivši igrač Partizana Ognjen Jaramaz. Još jednom Braun pogađa.

11' - Drugi period počinje poenima Karlika Džonsa. Na drugoj strani Baskonija nije iskoristila napad.

Prva četvrtina: Partizan - Baskonija 25:18

10' - Ukrao je loptu Karlik Džons, potom se izborio za dva bacanja i oba puta je bio siguran. Na isteku napada je trojku pogodio Marinković. To je ujedno bio poslednji koš u prvom kvartalu.

9' - Iskoristio je Luka Šamanić to što se ostao pod košem protiv Marinkovića. Hrvat je poentirao i to pod faulom kapitena crno-belih. Dodatno bacanje će izvesti nakon tajm-auta Željka Obradovića. On je realizovao i bacanje.

8' - Tajrik Džons je bio polovičan sa linije penala. Identičan učinak je imao i centar gostujućeg tima Donta Hol.

7' - Sad Braun poentira i nakon prodora i na taj način je prinudio Pabla Lasa da zatraži tajm-aut. Opet Braun. Neverovatno otvaranje utakmice za Amerikanca, za sad je na 5/5 iz igre.

6' - Visoko je Rogavopulos bacio loptu i uspeo je da poentira. Nastavlja Braun da pogađa, već je na sedam poena.

5' - Dejvis je pogodio još jedan šut sa poludistance. Partizan je odigrao dve sjajne odbrane nad Diopom.

POGODAK Brendon Dejvis/FOTO: M. Vukadinović

4' - U strelce se upisao i Diop koji je popravio promašaj Luvavua. Sa linije penala se poenterski u utakmicu uveo Karlik Džons.

3' - Forest je poentirao pod faulom Karlika Džonsa. Amerikanac nije realizovao dodatno bacanje, ali je pokupio promašaj, da bi u nastavku akcije daleku dvojku pogodio Moneke.

2' - Prvi poeni na utakmici delo Luvavu-Kabaroa, dok se za crno-bele u strelce upisao Dejvis posle šuta preko ruke sa jedne noge. Prvu trojku na utakmici postigao je Sterling Braun. Istom merom je uzvratio Luvavu-Kabaro.

1' - Brendon Dejvis je na startu meča upisao blokadu, pošto je zaustavio Foresta. Prvi napad nije realizovao ni Partizan, jer je trojku promašio Pokuševski.

Partizan meč počinje u petorci: Karlik Džons, Ife Lundberg, Sterling Braun, Aleksej Pokuševski, Brendon Dejvis. Baskonija duel startuje u sastavu: Timoti Luvavu-Kabaro, Trent Forest, Nikos Rogavopulos, Čima Moneke, Kalifa Diop.

Uoči meča:

Najveća dvorana na Balkanu neće biti ispunjena do posldenjeg mesta. To nije zbog toga što su navijači nezaiteresovani, već zbog toga što je klub kažnjen smanjenjem kapaciteta dvorane za 20 odsto, što je oko 4.000 navijača manje.

Željko Obradović ima problema kad je igrački kadar u pitanju. On neće moći da računa na Frenka Nilikinu i Isaka Bongu. Dobra stvar je da će prvi evroligaški meč još od 17. decembra odigrati kapiten Vanja Marinković.

Baskonija je takođe oslabljena u ovom susretu. Pablo Laso nije u Beograd poveo plejmejkera Kamara Boldvina.

U prvom meču ovih rivala trijumfovala je Baskonija u Vitoriji (88:82). Ipak, ovo je idealna prilika da se crno-beli revanširaju Špancima i naprave obziljan korak ka eliminacionoj fazi takmičenja.

Partizan u ovaj duel ulazi sa učinkom 14-12, a rival sa 11-15.

