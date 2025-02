"PETRUŠEV IZRASTA U SVETSKU KLASU": Avramović uputio reči hvale košarkašu Zvezde posle utakmice Finska - Srbija

SRBIJA je pobedila Finsku (105:95) u kvalifikacijama za Evrobasket 2025, a jedan od najzaslužnijih za trijumf "orlova" bio je Aleksa Avramović.

Košarkaš CSKA bio je kapiten reprezentacije na ovoj utakmici i nije mogao da sakrija zadovoljstvo zbog trijumfa.

- Fizički dosta zahtevna utakmica. Skupili smo se pre tri dana, neko nije imao nijedan trening sa timom. Oni su počeli utakmicu sa 11 pogođenih trojki iz 24 ili 25 pokušaja, to nije atipično za njih, ali jeste generalno za košarku. Mi smo se kasnije konsolidovali i stigli do važne pobedu - rekao je Avramović.

On je istakao da su svi igrači dali doprinos, najveći svakako Filip Petrušev koji je postigao 34 poena.

- Dali smo 105 poena, napad je funkcionisao dobro. Gurali smo loptu dole Filipu, koji je jedan od najboljih četvorki u Evropi. Davidovac je odigrao fenomenalnu utakmicu, Trifunović takođe. Svi su odigrali izuzetno i dali doprinos. Arijan, Mario, Balša, Beslać, Radanov… Svi su dali ogroman doprinos i na kraju smo zasluženo pobedili.

Nije mogao da se ne osvrne na to što je kao kapiten predvodio Srbiju u Espu.

- Izuzetno mi prija. Već sam rekao da sam izuzetno počastvovan što mi je ukazana ta čast i ta odgovornost.

Osvrnuo se posebnu na partiju Petruševa.

- Već sam rekao da je on jedna od najboljih četvorki u Evropi. Saša Vezenkov, Nikola Mirotić, Huančo Ernangomez i Filip, to su najbolji krilni centri na kontinentu. On izrasta u svetsku klasu - zaključio je Avramović.

Podsetimo, Srbija u poslednjem 6. kolu kvalifikacija igra 24. februara od 20 časova protiv Gruzije u dvorani "Aleksandar Nikolić".

