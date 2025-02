"POSEBAN JE! ODGLEDAO SAM MNOGE NJEGOVE KLIPOVE..." Stef Kari otkrio da mu je košarkaški idol bio jedan od najboljih ikada u Evroligi

Najbolji šuter svih vremena u NBA ligi, Stef Kari, otkrio ko mu je bio najveća inspiracija u svetu košarke.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, nakon Ol-star utakmice španski novinar Toni Kanjameras je pitao najboljeg šutera svih vremena o uticaju španske legende na njega.

- Od svih košarkaša koje sam video da šutiraju, Huan Karlos Navaro je bio veoma poseban. Pogodio sam trojku sa jedne noge, to je on radio. Uspeo sam lepo da ga izmitiram, veliki pozdrav za njega. Upoznao sam ga jednom, ali sam gledao mnogo klipova i hajlajtsa.

Govorio je i o najvećim šuterima svih vremena.

- Toliko je šutera koji su me inspirisali ili koji su imali uticaj na mene, od mog oca do Redžija Milera, Stiva Neša... Huan Karlos Navaro je na toj listi. I to je kul u vezi s košarkom, što možete da budete inspiracija mlađim generacijama.

