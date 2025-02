NEBOJŠA ČOVIĆ OTKRIO! Kup Radivoja Koraća nikada više neće biti isti

Kup Radivoja Koraća u Nišu završen je u subotu uzbudljivim finalom u kojem je Crvena zvezda nakon produžetka pobedila Partizan i osvojila petu "Žućkovu levicu" u nizu.

FOTO: M. Vukadinović

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović rekao je u Jutarnjem programu RTS-a da je turnir u "Čairu" dobro protekao jer su se ljudi u Nišu potrudili da sve bude u redu.

"To kako ko misli, ne interesuje me, to su navijačke strasti. Meni je važno da je sve proteklo u miru i bezbednosti. Bilo je vatre i na jednoj i na drugoj strani, bilo je ustaljenih priča i predigri u smislu manipulacija da od sebe napravite žrtvu. I to znamo, to je sve pročitano", rekao je Čović.

Ističe da format Kupa Koraća mora da se promeni i da će to uskoro i biti urađeno.

"Kada budemo završili ceo projekat prezentovaćemo ga javno. Ovo što smo sada imali je format koji je trajao godinama unazad. Mi smo nasledili konkurs od prethodnog rukovodstva Košarkaškog saveza Srbije. Niš je tako i bio domaćin. Urađen je veliki posao, ali moramo da napravimo koncept proslave košarke kada se događaju dani Kupa Radivoja Koraća", naglasio je Čović.

Napominje da su nacionalni kupovi u Španiji, Grčkoj ili Nemačkoj fešte, veliki i lepi događaji i proslave.

"Treba da bude bolje i napravićemo da bude. Kada kažem fešta, treba uključiti mlađe kategorije. Ovde su bili uključeni pioniri. Mi hoćemo da uključimo i pionire i kadete i juniore, sve selekcije. Da napravimo dane košarke u Srbiji jer svi pričaju da smo košarkaška zemlja. Uvek će biti ljuti oni koji su izgubili, a mnogo više srećni oni koji su pobedili, ali šta da radimo. Lopta je okrugla i dobro odskače", rekao je prvi čovek srpske košarke.