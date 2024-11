HITNA ODLUKA: Saša Obradović dobio otkaz!

📣 L'AS Monaco Basket et Sasa Obradovic ont décidé de mettre fin à leur collaboration d'un commun accord.



Sasa Obradovic a apporté de la rigueur et travaillé sans relâche depuis le début de cette aventure humaine en décembre 2021, après un premier passage de 2019 à 2020. Avec… pic.twitter.com/sbjHU2PbbF — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) November 18, 2024