SRPSKI TRIO FANTASTIKO: Naši asovi u NBA ligi blistali u minuloj noći, trener Denvera pojasnio zašto će Jokić treći put biti MVP

NOĆ između nedelje i ponedeljka na NBA parketima bila je posebno uspešna za srpske košarkaše. Blistave partije upisali su Nikola Jokić, Nikola Jović i Vasilije Micić. Ipak, nije se ceo srpski trio fantastiko radovao do kraja, budući da su Jokićev Denver i Jovićev Majami upisali pobede nad Klivlendom (130:101), odnosno Vašingtonom (119:107), dok je Micićev Šarlot poražen od L. A. Klipersa (130:118).

FOTO: Tanjug/AP

Nastavio je Jokić sa dominantnim izdanjima i protiv trećeplasiranog tima Istočne konferencije, sa 26 poena, 18 skokova i 16 asistencija, ostvario je 23. tripl-dabl u sezoni i doneo Nagetsima 52. trijumf kojim je nastavljena Denverova bitka za prvo mesto na Zapadu, ali i Džokerov put ka trećoj MVP tituli u prethodne četiri sezone. Trener NBA šampiona Majk Meloun nema trunku dileme da će Somborac u junu biti proglašen za najkorisnijeg igrača najbolje košarkaške lige na svetu.

FOTO: Tanjug/AP DOMINACIJA Nikola Jokić

- Sve ovo što Nikola radi na terenu govori zašto će treći put biti MVP. On razume da se ne radi samo o njemu. I to je nešto što volim kod njega više nego bilo šta drugo, pre svega to koliko je nesebičan. Ne radi se o njegovim brojkama, 26, 18, 16. Već o tome da je bio u igri, u bitkama. Pričao je sa momcima, bio glasan na terenu. To pokazuje koliko je uključen u sve - kazao je Meloun.

Rešetali i "kralj" i Luka ZAPAŽENA izdanja u noći između nedelje i ponedeljka u NBA ligi imali su i Luka Dončić i Lebron Džejms. Dončić je u teksaškom derbiju razbio Hjuston u trijumfu Dalasa (125:107) sa 47 poena, 12 skokova i sedam asistencija, dok je Džejms u pobedi Lejkersa nad Bruklin učestvovao sa 40 poena, sedam skokova i pet uspešnih dodavanja.

Kako se sezona bliži kraju, tako i Micić sve više pokazuje kako i te kako pripada društvu najboljih košarkaša na svetu. "Svanulo" je Vasi od odlaska iz Oklahome i oblačenja dresa Šarlota, pa iako Hornetsi nemaju previše takmičarskih ambicija, utisak je da Micić mnogo više prija boravak u klubu koji je do skoro bio u vlasništvu Majkla Džordana.

FOTO: Tanjug/AP SVE BOLjI Vasilije Micić

Protiv Klipersa uknjižio je dabl-dabl učinak "podebljan" rekordom NBA karijere kada su u pitanju asistencije kojih je upisao 13, dok je poeneterski učinak zaustavljen na deset ubačenih koševa.

Sve više minuta na parketu dobija i mladi Nikola Jović u dresu Majamija, koji se pobedom nad Vašingtonom učvrstio u plej-in zoni Istočne konferencije, sa mogućnošću da se kombinacijom sopstvenih pobeda i kikseva Indijane možda i izbegne dodatno doigravanje. Jović je ubedljivom trijumfu doprineo sa 12 poena i osam skokova za 22 minuta na terenu, a vredno je napomenuti i da je naš mladi košarkaš zaigrao u startnoj petorci tima sa Floride.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.