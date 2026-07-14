ZELENSKI NA MUKAMA Zakukao zbog "patriota": "Molim vas..."

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski pozdravio je sinoć dogovor sa evropskim saveznicima o sistemu protivbalističke odbrane koji podržava Evropa, kao alternativi američkom sistemu "patriot", ali je istakao da su Kijevu sada, kao i tokom predstojeće zime, potrebne presretačke rakete za sisteme "patriot".

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Zelenski je rekao da će projekat "Freja" biti razvijen u narednih 12 meseci, prenosi Rojters.

- Jedan od glavnih načina za jačanje naše zajedničke pozicije trebalo bi da bude zimski paket raketa za protivvazdušnu odbranu - napisao je on na kanalu Telegram.

On je dodao da su Ukrajinci izračunali da bi taj paket trebalo da obuhvati 100 raketa za "patriot" mesečno, odnosno 300 raketa za zimu.

- Molim vas da razmotrite ovaj predlog - dodao je Zelenski.

Projekat "Freja" je inicijativa za razvoj evropskog protivbalističkog sistema koji bi trebalo da omogući presretanje balističkih raketa i ojača evropske kapacitete protivraketne odbrane.

Projekat je zamišljen kao dopuna postojećim sistemima poput američkog "patriota", a posebno je povezan sa naporima da se unapredi zaštita Ukrajine od ruskih raketnih napada.

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