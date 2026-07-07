ŽESTOK ODGOVOR TEHERANA! Arakči odbrusio Trampu: Milione Iranaca ne pogađaju nikakve pretnje

MINISTAR spoljnih poslova Irana Abas Arakči izjavio je danas da milione Iranaca ne pogađaju nikakve pretnje.

foto: Foad Ashtari / Zuma Press / Profimedia

- Milioni ponosnih Iranaca okupili su se u jedinstvu kako bi odali počast velikom ajatolahu Hamneiju i njegovom nasleđu. Ni njih ni naše hrabre Oružane snage ne pogađaju nikakve pretnje - rekao je Arakči u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako je dodao, paragraf 13 Memoranduma o razumevanju jasno navodi da pregovori o konačnom sporazumu neće početi ako se pretnje nastave.

Millions of proud Iranians rallied in unity to honor Grand Ayatollah Khamenei and his legacy. Neither them nor our Brave Armed Forces are moved by any threats.



Para 13 of the MoU is clear: Negotiations on final Deal will not commence if threats continue Honor your signature. pic.twitter.com/uQ7OoFyp8U — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 7, 2026

- Poštujte svoj potpis - zaključio je Arakči, čiji komentar dolazi nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp u ponedeljak ponovo zapretio vojnom akcijom.

- Ili ćemo postići sporazum ili ćemo završiti posao. To ne bi bilo teško. Više bih voleo da postignemo sporazum, jer ne želim da strada 91 milion ljudi - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, prenosi Rojters.

On je dodao da SAD imaju mogućnost da u vrlo kratkom roku unište iransku infrastrukturu.

- Možemo da srušimo njihove mostove za jedan sat, možemo da uništimo njihovo snabdevanje energijom. Oni sada nemaju novca. Nismo im dali bilo kakav novac - rekao je Tramp.

Pregovori između SAD i Irana trebalo bi da budu nastavljleni 11. jula, nakon višednevne sahrane pokojnog vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija i uključivaće pitanje iranskog nuklearnog programa, objavio je u subotu saudijski portal Al Arabija pozivajući se na neimenovane izvore.

Najavljeni novi pregovori dolaze nakon što su SAD i Iran pre dve nedelje potpisali memorandum o razumevanju, kojim im je dato 60 dana da pregovaraju o konačnom sporazumu koji pokriva iranski nuklearni program.

(Tanjug)

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