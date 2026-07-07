ŽESTOK ODGOVOR TEHERANA! Arakči odbrusio Trampu: Milione Iranaca ne pogađaju nikakve pretnje
MINISTAR spoljnih poslova Irana Abas Arakči izjavio je danas da milione Iranaca ne pogađaju nikakve pretnje.
- Milioni ponosnih Iranaca okupili su se u jedinstvu kako bi odali počast velikom ajatolahu Hamneiju i njegovom nasleđu. Ni njih ni naše hrabre Oružane snage ne pogađaju nikakve pretnje - rekao je Arakči u objavi na društvenoj mreži Iks.
Kako je dodao, paragraf 13 Memoranduma o razumevanju jasno navodi da pregovori o konačnom sporazumu neće početi ako se pretnje nastave.
- Poštujte svoj potpis - zaključio je Arakči, čiji komentar dolazi nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp u ponedeljak ponovo zapretio vojnom akcijom.
- Ili ćemo postići sporazum ili ćemo završiti posao. To ne bi bilo teško. Više bih voleo da postignemo sporazum, jer ne želim da strada 91 milion ljudi - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, prenosi Rojters.
On je dodao da SAD imaju mogućnost da u vrlo kratkom roku unište iransku infrastrukturu.
- Možemo da srušimo njihove mostove za jedan sat, možemo da uništimo njihovo snabdevanje energijom. Oni sada nemaju novca. Nismo im dali bilo kakav novac - rekao je Tramp.
Pregovori između SAD i Irana trebalo bi da budu nastavljleni 11. jula, nakon višednevne sahrane pokojnog vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija i uključivaće pitanje iranskog nuklearnog programa, objavio je u subotu saudijski portal Al Arabija pozivajući se na neimenovane izvore.
Najavljeni novi pregovori dolaze nakon što su SAD i Iran pre dve nedelje potpisali memorandum o razumevanju, kojim im je dato 60 dana da pregovaraju o konačnom sporazumu koji pokriva iranski nuklearni program.
(Tanjug)
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