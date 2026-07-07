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VIMBLDON: Đoković rutinski do polufinala, obračun Amerikanki ide Peguli...

В.М.

07. 07. 2026. u 08:00

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TEK je počela druga nedelja Vimbldona, mečevi su sve zanimljiviji, evo naših današnjih predloga.

ВИМБЛДОН: Ђоковић рутински до полуфинала, обрачун Американки иде Пегули...

AP Photo/Brian Inganga

Tenis

14.30 Dž. Pegula - K. Gof 1 (1.67)

16.00 N. Osaka - K. Muhova 1 (1.80)
16.30 F. Ože Alijasim - N. Đoković 2 (1.58)

Ukupna kvota: 4.75

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