VIMBLDON: Đoković rutinski do polufinala, obračun Amerikanki ide Peguli...
TEK je počela druga nedelja Vimbldona, mečevi su sve zanimljiviji, evo naših današnjih predloga.
Tenis
14.30 Dž. Pegula - K. Gof 1 (1.67)
16.30 F. Ože Alijasim - N. Đoković 2 (1.58)
Ukupna kvota: 4.75
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