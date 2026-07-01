Meksiko i Ekvador sastaju se u šesnaestini finala Svetskog prvenstva, u utakmici koja donosi sudar domaćina u velikom naletu i južnoameričke selekcije koja je kroz grupnu fazu pokazala ozbiljnu čvrstinu

Foto AP

Meksiko - Ekvador 2:0

Prvo poluvreme

40' Jeboa je najbolji od Ekvadoraca. Dobio je prostor i šutirao snažno i precizno, ali je meksički golman bio spreman i odbranio je.

39' Ekvador se malo probudio i pokušao nekoliko puta da napadne iz kontranapada, ali bez veće opasnosti.

Foto AP

31' Goooool! Još jedan gol za Meksiko, koji juri ka osmini finala. Greška Ekvadora u opasnoj zoni, lopta je došla do Kinjonesa, koji ju je lepo dodao Himenezu. Napadač takve klase je odlično obavio posao i prelepim udarcem sa 14 metara pokidao je prečku. 2:0 za Meksiko, Asteka u delirijumu!

22' Goooool! Sada nema spasa za Ekvador, meksički kontranapad je usledio i rezultat je 1:0. Meksiko je uzeo loptu na svojoj polovini, a Alvarado je poslao fenomenalnu loptu u šesnaesterac za Kinjonesa. Uleteo je u šesnaesterac, probio i poslao „raket“ u bliži ugao ekvadorskog golmana. Kinjones je bio na svojoj polovini kada je primio loptu, tako da nema ofsajda!

Foto AP

18' Evo ga Ekvador! Jeboa se nekako probio pored meksičkog defanzivca i ušao u šesnaesterac. Tražio je prvi korner, ali je pogodio stativu. 15' Kanonada ka golu Ekvadora se nastavlja. Mladi Mora se diže desnom nogom i cilja drugi korner. Ponovo pored gola.

7' Neverovatno je koliko je Meksiko energično ušao, još jedna šansa! Romo je dodao sa desne strane i centrirao, a Himenez je utrčao na dalju stativu i pokušao glavom da ubaci loptu u gol. Bio je veoma blizu, ali je njegov udarac otišao pored gola.

5' Prvi ozbiljniji udarac Meksika. Mora je šutirao sa oko 20 metara, ali je lopta otišla preko gola. Mora je bio odlično raspoložen na početku. Posle samo 30 sekundi, Meksiko je ponovo šutirao spolja. Romo je sada tukao, ali je i lopta otišla preko prečke.

Foto AP Tekst potpisa



4' Odlična kombinacija Meksikaca iz odbrane u napad. Odlično su dodavali loptu u opasnu zonu, Alvarado je blokirao. Nakon toga, Meksikanci su preuzeli loptu i izvršili pritisak na Ekvador, koji je preživeo dva naleta.

1' Posle sat vremena odlaganja zbog nevremena, utakmica je počela!



🚨 OFICIAL🚨



El inicio del México 🇲🇽 vs 🇪🇨 Ecuador ha sido retrasado por tormenta eléctrica en el Estadio Ciudad de México pic.twitter.com/rrMQosjtu9 — Sopitas (@sopitas) July 1, 2026

Vreme početka

Početak utakmice pomoren je za sat vremena. Dakle, ukoliko ne bude novih pomeranja, Meksiko i Ekvador zaigraće od 04.00.

One hour delay at Mexico City Stadium for the Mexico vs Ecuador match! ⛈️ #WorldCup pic.twitter.com/Z5jmnIUnSx — DAZN Football (@DAZNFootball) July 1, 2026

Oluja odložila utakmicu

Utakmica između Meksika i Ekvadora neće početi u planiranom terminu od 03.00. Razlog je ozbiljno nevreme u Montereju i gromovi u blizini stadiona. Za sada još nema informacija o vremenu početka.

Sastavi

MEKSIKO (4-3-3): Ranhel - Sančez, Montes, Vaskez, Galjardo - Lira, Romo, Mora - Kinones, Himenez, Alvarado

EKVADOR (4-4-2): Galindez - Franko, Ordonjez, Pačo, Inkapje - Jeboa, Kajsedo, Vite, Angulo - Plata, Valensija

Uoči meča

Meksiko i Ekvador sastaju se u šesnaestini finala Svetskog prvenstva, u utakmici koja donosi sudar domaćina u velikom naletu i južnoameričke selekcije koja je kroz grupnu fazu pokazala ozbiljnu čvrstinu.

Meksiko je grupu prošao savršeno, sa tri pobede, šest postignutih golova i bez primljenog pogotka. Ekvador je imao teži put, ali je pokazao karakter i izborio nokaut fazu kroz grupu sa Nemačkom, Obalom Slonovače i Kurasaoom.Meč se igra na stadionu Asteka u Meksiko Sitiju, u atmosferi koja će bez dileme biti jedan od najvećih aduta domaćina.

Meksiko je grupnu fazu završio na idealan način. Tri utakmice, tri pobede, nijedan primljen gol. To je podatak koji govori mnogo o ozbiljnosti ekipe Havijera Agirea.Domaćin je pobedio Južnoafričku Republiku 2:0, zatim Južnu Koreju 1:0, pa Češku Republiku 3:0. Nije to bilo samo pitanje rezultata, već i kontrole. Meksiko je izgledao organizovano, disciplinovano i dovoljno zrelo da ne upadne u zamku domaćeg pritiska.Najvažnije je što je odbrana ostala netaknuta. U nokaut fazi to ima ogromnu vrednost. Kada ekipa zna da može da sačuva mrežu, mnogo lakše ulazi u utakmice velikog pritiska. Ipak, grupna faza je jedno, nokaut faza drugo. Sada se greške skuplje plaćaju, a protivnik je ozbiljniji.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Silvia Izquierdo

Ekvador je mnogo fizički zahtevniji rival od onih koje je Meksiko imao u grupi, pa će domaćin morati da pokaže da njegova forma nije bila samo posledica lakšeg rasporeda.Meksiko ima dovoljno napadačkog kvaliteta da zapreti iz više pravaca. Raul Himenez donosi iskustvo, igru leđima, skok i završnicu.

U ovakvom meču, kada prostor može biti ograničen, njegov osećaj za kazneni prostor može biti veoma važan.Aleksis Vega i Hirving Lozano donose brzinu i direktnost. Oni su igrači koji mogu da napadnu jedan na jedan, promene ritam i izvuku ekipu iz statičnog poseda. Protiv Ekvadora, koji je fizički jak i agresivan, upravo takvi igrači mogu biti ključni.

Ekvador možda nije imao savršenu grupnu fazu kao Meksiko, ali je imao mnogo zahtevniji posao. Igrao je protiv Nemačke, Obale Slonovače i Kurasaoa, i kroz takvu grupu izborio nokaut fazu.Najveći rezultat stigao je protiv Nemačke, kada je Ekvador napravio veliki preokret i pobedom 2:1 stigao do šesnaestine finala. Takve utakmice grade karakter. Kada pobediš reprezentaciju tog nivoa u meču odluke, jasno je da imaš kvalitet i mentalnu snagu.

FOTO: AP Photo/Charlie Riedel, File

Ekvador je ekipa koja ne mora da ima mnogo poseda da bi bila opasna. Ima fizičku snagu, intenzitet, presing i igrače koji mogu da brzo prenesu loptu napred. Protiv Meksika će verovatno pokušati da neutrališe atmosferu, uspori početni nalet domaćina i uvede meč u borbu za svaki metar.Ovo je protivnik koji Meksiku ne odgovara. Ekvador može da trči, može da pritisne, može da igra tvrdo i može da kazni ako domaćin izgubi balans.Moises Kaisedo je jedan od najvažnijih igrača Ekvadora. Njegov posao neće biti samo defanzivan. On mora da prekida napade Meksika, ali i da bude prvi pas ka tranziciji. Ako Kaisedo bude kontrolisao sredinu, Ekvador će imati mnogo veće šanse da ostane u meču.Ener Valensija donosi iskustvo i završnicu. U nokaut fazi takav igrač mnogo znači. Možda neće imati mnogo šansi, ali zna kako da napadne prostor i kako da kazni nepažnju. Angulo za sada igra sjajno prvenstvo pa Ekvador ima čime da zapreti.