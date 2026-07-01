"REKAO SAM VAM..."! Ibrahimović zagrmeo posle ispadanja! Zlatanove reči usijale društvene mreže! (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija Švedske eliminisana je sa Svetskog prvenstva, porazom od Francuske (0:3) u šesnaestini finala.
Pošteno se ni utisci nisu slegli, nakon ispadanja selekcije "Tri krune", a na društvenim mrežama glavna zvezda postao je Zlatan Ibrahimović.
Legendarni bivši golgeter švedske reprezentacije dao je izjavu, koja je naišla na različite komentare.
Na video-zapisu koji se ubrzano deli na Instagramu i drugim platformama čuje se kako "Ibrakadabra" kaže:
"Rekao sam vam, ne postoji novi Zlatan. Ispali ste.", kategoričan je Šveđanin.
Još uvek se ne zna kada je ovaj snimak nastao, niti postoji zvanična potvrda da je snimljen po završetku meča protiv Francuske. Međutim, mnogi korisnici društvenih mreža povezuju ga sa ispadanjem Šveđana sa šampionata sveta, pa je zbog toga veoma brzo počeo da se širi kao virus.
Ne treba zaboraviti da je bivši igrač Milana tokom karijere bio poznat po samouverenim i upečatljivim izjavama, pa ovakav snimak nije iznenadio njegove fanove. Ipak, u trenutku kada je Švedska ispala, mnogi navijači smatraju da će ovaj video dodatno podeliti naciju.
Ostaje nejasno da li se radi o nekom starom snimku koji je ponovo postao aktuelan ili nova Zlatanova poruka zbog blamaže Švedske.
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