CEO SVET JE UZDISAO ZA NJOM! Evo kako danas izgleda Larisa Rikelme! Zbog Paragvaja je ronila suze, a onda... (VIDEO)

Čuvena paragvajska navijačica Larisa Rikelme nije propustila senzaciju, koju su priredili reprezentativci ove države pobedom nad Nemačkom.

Juan MABROMATA / AFP / Profimedia

Još se prepričava o senzacionalnoj pobedi Paragvaja koja je izbacila četvorostruke prvake sveta, selekciju Nemačke posle boljeg izvođenja penala.

Ne može ni ovog puta, a da u centru pažnje ne bude čuvena Larisa Rikelme, koja je pojavom 2010. u Južnoj Koreji i Japanu prvi put na Mundijalu izazvala "bum".

Ovog puta je atraktivna Paragvajka u suzama ispratila podvig svojih ljubimaca, ali i molitve...

Svojevremeno je bila najpoznatija navijačica na svetu, dok danas radi kao sportska novinarka. Posle šoka u Hjustonu naglasila je da njenu državu u fudbalu više niko ne sme da potcenjuje, pa čak ni moćna Francuska.

Podsetimo, na Dalekom istoku tokom Svetskog prvenstva, kada su se pojavile vuvuzele i legendarni hitovi Šakire kao himna Mundijala, sve je zasenila Larisa Rikelme. Njene slike sa tribine preko noći su je lansirale u zvezdu. Dugo je čekala na povratak, obzirom da Paragvaja nije bilo "na mapi" narednih Mundijala, da bi ponovo dočekala svojih "pet minuta".

Njene obožavaoce je rastužila činjenica da se Larisa povukla iz javnosti, završila trogodišnje studije komunikologije i stekla diplomu, pa na ovom prvenstvu debituje u potpuno novoj ulozi – kao zvanična komentatorka za paragvajsku televiziju “La Tribuna”. Osim nove karijere, navijači širom sveta odmah su primetili da slavna Paragvajka i dalje pleni izgledom i harizmom, baš kao i pre deceniju i po, pa je ponovo uspela da ukrade šou na stadionima.

Posle epske eliminacije Nemaca, nije mogla da sakrije suze i emocije. Na društvenim mrežama je okačila sliku kako se rasplakala zbog velikog uspeha Paragvaja.

"Moje srce je prepuno radosti, prelivam od sreće. Znala sam da je Paragvaj sposoban za ovo. Mi ulazimo na teren sa ogromnom ljubavlju i igrači daju sve za ovaj dres. Tokom cele utakmice sam slušala duhovnu muziku kako bih ostala smirena, a tokom izvođenja penala sam klečala na podu i molila se. Nije me sramota što sam to uradila, jer čvrsto verujem da smo kao zemlja i kao tim ovo apsolutno zaslužili, otkrila je Larisa svoju strategiju za preživljavanje drame.", rekla je Larisa.

Ona je dodala da je ključni momenat meča bio kada je nemačkom fudbaleru Tahu poništen pogodak nakon intervencije iz VAR sobe.

Pokazali smo borbenost, srce i strast na terenu. Kada su Nemcima poništili taj drugi gol, u sebi sam pomislila: “To je to, ova pobeda je naša”. Posebno želim da čestitam našem golmanu Orlandu, uneo je toliko ljubavi i spasao nas svojim odbranama u penal seriji. Nikada ne treba potcenjivati Paragvaj, veli Larisa Rikelme.

Nije prećutala "Nevernim Tomama", koji su potcenjivali njenu fudbalsku reprezentaciju:

"Nismo mi nikakav trećerazredni ili drugorazredni tim. Zapamtite, Paragvaj je fudbalska elita! Kada nešto iskreno želiš i boriš se za to, uspeh mora da dođe. Mi smo istinski blagosloveni", napisala je na svom Instagram profilu.

Veruje da selekcija Paragvaja može do novog čuda i da izbaci moćnu Francusku:

"Znam za šta smo sposobni. Idemo korak po korak, ali tvrdim da ćemo ostvariti dobar rezultat i protiv Francuza ako nam oni budu rivali. Na terenu više ne postoji priča o “velikom” i nedodirljivom protivniku", optimistična je Larisa Rikelme.

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