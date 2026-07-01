EKSPLODIRALA "BOMBA" KOJA SE ČEKALA! Bogdanović potpisao! Ovo je njegov novi klub!

Kapiten srpske reprezentacije Bogdan Bogdanović ostaje u NBA ligi, ali kao stanovnik Teksasa.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Ethan Swope

Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović postao je pre nekoliko dana slobodan agent posle raskida ugovora sa Los Anđeles Klipersima, zbog čega se pojavila priča oko njegovog povratka u Evroligu!

Ipak, to se neće desiti, jer je kapiten "orlova" potpisao jednogodišnji ugovor sa Hjustonom i igraće naredne godine u Teksasu.

Ovu informaciju objavio je poznati NBA insajder Šams Čaranija i treba je uzeti kao konačnu, tako da ćemo ga naredne sezone gledati u društvu Alperena Šenguna, Ejmena Tompsona i Kevina Durenta, ako ne odluči da promeni sredinu.

Free agent Bogdan Bogdanovic has agreed to a one-year deal with the Houston Rockets, sources tell ESPN. Rockets executives recruited Bogdanovic tonight and now land an established, playoff-tested shooter for his 10th NBA season. pic.twitter.com/U68eAXWswS — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2026

"Slobodni agent Bogdan Bogdanović dogovorio je jednogodišnju saradnju sa Hjuston Roketsima, javljaju izvori za ESPN. Čelnici Roketsa su večeras ubedili Bogdanovića i tako obezbedili proverenog šutera sa plej-of iskustvom za njegovu desetu sezonu u NBA", napisao je Čaranija.

Na ovaj način stavljena je tačka na sve spekulacije o eventualnom povratku u Partizan, Fenerbahče ili dolazak u Panatinaikos i Real Madrid koji su se spominjali, dok nema ništa ni od saradnje Jokića i Bogdanovića u Denveru.

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