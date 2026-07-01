EKSPLODIRALA "BOMBA" KOJA SE ČEKALA! Bogdanović potpisao! Ovo je njegov novi klub!
Kapiten srpske reprezentacije Bogdan Bogdanović ostaje u NBA ligi, ali kao stanovnik Teksasa.
Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović postao je pre nekoliko dana slobodan agent posle raskida ugovora sa Los Anđeles Klipersima, zbog čega se pojavila priča oko njegovog povratka u Evroligu!
Ipak, to se neće desiti, jer je kapiten "orlova" potpisao jednogodišnji ugovor sa Hjustonom i igraće naredne godine u Teksasu.
Ovu informaciju objavio je poznati NBA insajder Šams Čaranija i treba je uzeti kao konačnu, tako da ćemo ga naredne sezone gledati u društvu Alperena Šenguna, Ejmena Tompsona i Kevina Durenta, ako ne odluči da promeni sredinu.
"Slobodni agent Bogdan Bogdanović dogovorio je jednogodišnju saradnju sa Hjuston Roketsima, javljaju izvori za ESPN. Čelnici Roketsa su večeras ubedili Bogdanovića i tako obezbedili proverenog šutera sa plej-of iskustvom za njegovu desetu sezonu u NBA", napisao je Čaranija.
Na ovaj način stavljena je tačka na sve spekulacije o eventualnom povratku u Partizan, Fenerbahče ili dolazak u Panatinaikos i Real Madrid koji su se spominjali, dok nema ništa ni od saradnje Jokića i Bogdanovića u Denveru.
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