Košarka

EKSPLODIRALA "BOMBA" KOJA SE ČEKALA! Bogdanović potpisao! Ovo je njegov novi klub!

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01. 07. 2026. u 07:10

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Kapiten srpske reprezentacije Bogdan Bogdanović ostaje u NBA ligi, ali kao stanovnik Teksasa.

ЕКСПЛОДИРАЛА БОМБА КОЈА СЕ ЧЕКАЛА! Богдановић потписао! Ово је његов нови клуб!

FOTO: Tanjug/AP Photo/Ethan Swope

Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović postao je pre nekoliko dana slobodan agent posle raskida ugovora sa Los Anđeles Klipersima, zbog čega se pojavila priča oko njegovog povratka u Evroligu!

Ipak, to se neće desiti, jer je kapiten "orlova" potpisao jednogodišnji ugovor sa Hjustonom i igraće naredne godine u Teksasu.

Ovu informaciju objavio je poznati NBA insajder Šams Čaranija i treba je uzeti kao konačnu, tako da ćemo ga naredne sezone gledati u društvu Alperena Šenguna, Ejmena Tompsona i Kevina Durenta, ako ne odluči da promeni sredinu.

"Slobodni agent Bogdan Bogdanović dogovorio je jednogodišnju saradnju sa Hjuston Roketsima, javljaju izvori za ESPN. Čelnici Roketsa su večeras ubedili Bogdanovića i tako obezbedili proverenog šutera sa plej-of iskustvom za njegovu desetu sezonu u NBA", napisao je Čaranija.

Na ovaj način stavljena je tačka na sve spekulacije o eventualnom povratku u Partizan, Fenerbahče ili dolazak u Panatinaikos i Real Madrid koji su se spominjali, dok nema ništa ni od saradnje Jokića i Bogdanovića u Denveru.

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