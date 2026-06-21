POTRES NA MUNDIJALU! Odlaže se utakmica Svetskog prvenstva?
SVETSKO prvenstvo moglo bi da se suoči sa ozbiljnim problemom.
Nakon 36 odigranih utakmica, moglo bi da dođe do prekida meča zbog nevermena.
Pod upitnikom je susret Francuske i Iraka, zakazan za nedelju u Filadelfiji.
Prognoze za područje ovog grada nije nimalo ohrabrujuća, pošto meteorolozi najavljuju grmljavinske oluje tokom trajanja duela.
Poseban problem predstavlja strogi bezbednosni protokol koji se primenjuje na sportskim događajima u Sjedinjenim Američkim Državama.
Prema pravilima, ukoliko se registruje udar groma u radijusu od 13 kilometara od stadiona, utakmica mora odmah da bude prekinuta, a nastavak nije moguć najmanje narednih 30 minuta.
Takav scenario već je viđen prošle godine tokom Svetskog klupskog prvenstva, koje je takođe održano u SAD.
Tada je čak šest od ukupno 63 utakmice bilo prekinuto ili odloženo zbog nepovoljnih vremenskih uslova i opasnosti od udara groma.
Organizatori Mundijala za sada pažljivo prate meteorološku situaciju, dok se navijači nadaju da će olujni oblaci zaobići Filadelfiju.
Ipak, ukoliko prognoze budu tačne, duel Francuske i Iraka mogao bi da postane prva utakmica na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu koja će biti prekinuta ili odložena zbog vremenskih neprilika.
Upravo ovakav scenario bio je jedan od najvećih strahova organizatora još od početka turnira, jer letnji period u pojedinim delovima SAD često donosi iznenadne oluje i grmljavinu.
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