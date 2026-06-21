Politika

NOVI DETALJI O AFERI "ZVUČNI TOP", HITNO SE OGLASIO TUŽILAC VJT: Ovo se desilo 15. i 16. marta

В.Н.

21. 06. 2026. u 14:57

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ZAMENIK glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Miodrag Marković izneo je nove detalje iz predistražnog postupka koji, prema njegovim rečima, ukazuju da afera „zvučni top“ nije nastala spontano, već da je bila pažljivo pripremljena i koordinisana akcija koja je kasnije iskorišćena za napade na državu Srbiju, njene institucije i predsednika Aleksandra Vučića.

НОВИ ДЕТАЉИ О АФЕРИ ЗВУЧНИ ТОП, ХИТНО СЕ ОГЛАСИО ТУЖИЛАЦ ВЈТ: Ово се десило 15. и 16. марта

Foto: Printskrin

Marković je naveo da se iz dokumentacije do koje je došlo tužilaštvo vidi da su organizatori unapred razmatrali scenario koji bi podrazumevao tvrdnje o upotrebi zvučnog topa, kao i političke posledice koje bi takav narativ mogao da proizvede.

- Kada se da signal da redari skinu prsluke i da se onda razilaze i sklanjaju ka fasadama, kada se to ukrsti sa onim što je upisano u zapisniku od 22. januara 2025. godine, dolazi se do zaključka da je ta akcija unapred bila pripremljena - rekao je Marković.

Prema njegovim rečima, posebno je značajan deo dokumentacije koji se odnosi na analizu samog zvučnog topa.

- Kada se pogleda deo koji se odnosi na zvučni top, vidi se da su se njime detaljno bavili, da su se bavili performansama zvučnog topa koji spada u odbrambeno naoružanje i da bi on dobio jedan masan odgovor iz Brisela, što samo po sebi predstavlja određenu političku implikaciju - naveo je Marković.

On je ukazao i na činjenicu da neposredno nakon događaja nije bilo prijava povreda koje bi mogle ukazivati na upotrebu takvog sredstva.

- Samog 15. i 16. marta niko se nije javio i tražio lekarsku pomoć zbog povreda koje bi mogle poticati od upotrebe nekog sredstva koje utiče na ljudski sluh. Vrlo je simptomatično da se prvi pacijenti pojavljuju tek oko 18. marta - rekao je Marković.

On je ocenio da se ne radi o spontanom uličnom performansu, već o ozbiljno organizovanoj akciji.

- Svrha ovog događaja od 15. marta nije nikakav ulični performans, nego je ozbiljna akcija posredi - poručio je zamenik glavnog javnog tužioca.

Marković je najavio da tužilaštvo nastavlja rad na identifikaciji svih lica koja su učestvovala u organizaciji i realizaciji ovog događaja i poručio da niko neće biti izuzet od krivične odgovornosti.

- Kada budemo otkrili identitete, a na tome se radi, sva ta lica će biti procesuirana. Niko se neće izvući. To je ono što mogu da garantujem kao predstavnik javnog tužilaštva - zaključio je Marković.

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