PICULA PIŠE ČAK TRI REZOLUCIJE O LAŽNOM TOPU: Brnabić poručuje da evropski vrh ćuti jer znaju da je laž!

PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić obraćala se građanima.

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Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić se obraćala građanima Srbije povodm afere zvučnog top ostalih najvažnijih tema u Srbiji i regionu.

Ona kaže da mi danas znamo da je laž o zvučnom topu bila planirana najmanje mesec i po dana pre protesta 15. marta.

- I znamo sasvim jasno da je to imalo praktično tri cilja. Prvi cilj je bila dalja brutalna dehumanizacija predsednika Srbije Aleksandra Vučića, odnosno da se predstave on i njegova porodica dodatno kao neko ko nije čovek, već monstrum, kao neko ko je ultimativno zlo, ubica, i neko ko je spreman da puca sopstvenom narodu u leđa. Zbog toga je, u skladu sa jako dobrim pripremama, već nakon prvih 24 časa od laži da je upotrebljen zvučni top, u toj komunikacionoj strategiji termin zvučni top potpuno nestao, i jedino što se komuniciralo građanima Srbije, regionu i inostranstvu, to je da je Aleksandar Vučić monstrum koji je pucao svom narodu u leđa - rekla je ona.

Drugi cilj je bio da se dodatno podeli naše društvo, da se dodatno inspiriše neverovatna mržnja i izazove maksimalna netrpeljivost prema svima koji se po nečemu ne slažu sa blokaderima, rekla je predsednica Skupštine.

- A kako bi se svi ti ljudi okarakterisali kao ljudi bez empatije, saosećanja, ćacad koja podržavaju ubicu i monstruma, i kao ćacad koja bi bila spremna da puca na blokadere i one koji se sa njima ne slažu - kazala je ona.

Treći cilj je bio, kako su sami blokaderi definisali, masan odgovor Brisela.

- Dakle, treći cilj je bio da se pojača pritisak na Srbiju, da se pre svega predsednik Aleksandar Vučić, a onda i čitava vlast u Srbiji označi kao zločinački režim, i da se ultimativno kazni Republika Srbija. u smislu da se, kao krajnji cilj, zatraže sankcije Srbiji, zločinačkom režimu, da se zemlja izoluje i direktno pruži što veća podrška blokaderima iz inostranstva - rekla je Ana Brnabić.

Ona kaže da će se danas posebno baviti ovim trećim ciljem, i ulozi parlamentarne opozicije.

- Dakle, nismo čuli oglašavanje ozbiljnih ljudi iz Evropske komisije i Evropskog saveta, zato što su svi ti ljudi dovoljno ozbiljni da ne mogu da rizikuju reputaciju tako što se oglašavaju o zvučnom topu koji niko nije video, čuo, niti je proizveo bilo kakve posledice do tri dana posle incidenta. Reagovale su grupe za pritisak, i to je bilo fantastično osmišljeno, i to pokazuje da je laž o zvučnom topu bila dobro pripremljena, zaista skoro pa perfektno izvedena - kazala je predsednica Skupštine.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić se u svom uključenju uživo detaljno osvrnula na ovaj slučaj, ukazujući na to da su međunarodni zvaničnici reagovali ekspresno i bez ikakvih dokaza, sa jasnom namerom da se iz Brisela pošalje unapred pripremljen odgovor:

- Lažni incident se desio 15. marta, a prva reakcija je stigla samo četiri dana kasnije. Nisu pitali ni za istragu, ni za dokaze, izvestioci parlamentarne skupštine SE, Aksel Šefler iz Nemačke i Viktorija Tibom iz Švedske pominjali su neobični zvuk praćen udarom vetra. To nema veze sa zvučnim topom, i znali bi to da su pitali bilo kog eksperta. Dakle, bio im je bitan "masan odgovor Brisela" - poručila je Brnabić.

Devet dana posle protesta, nastavlja dalje Ana Brnabić, 47 građana Srbije podnosi zahtev Evropskom sudu za ljudska prava da izda privremenu meru kojom bi se vlasti u Srbiji obavezale da spreči upotrebu zvučnog oružja.

- Dalje, traže da se spreči krivična odgovornost za svakoga ko govori o tome. I to apeluju Evropskom sudu za ljudska prava. I pod tri, traže hitnu istragu o zvučnom oružju. Samo sedam-osam dana im je trebalo da pošalju dopis, zar to nije najbolji dokaz da je sve ovo pripremano - kazala je Ana Brnabić.

Ističe da je Evropski sud za ljudska prava naložio da se do daljeg spreči svaka upotreba soničnih uređaja za kontrolu građana.

- Ali Evropski sud za ljudska prava, istog tog 29. aprila je podvukao da to ne znači da je Evropski sud za ljudska prava zauzeo bilo kakav stav o tome da li su takva oružja upotrebljena 15. marta. Iz tog suda su praktično rekli da nemaju pojma, niti dokaz, da li je takav uređaj korišćen - pojasnila je predsednica Skupštine.

Predsednica parlamenta je potom ukazala na političke pritiske i preuranjeno donošenje zaključaka od strane visokih evropskih zvaničnika, koji su, prema njenim rečima, svesno ignorisali pravne procedure kako bi unapred proglasili krivca:

- Ne čekajući mišljenje suda za ljudska prava, dan pre, komesar Majkl O Flerti, izdaje saopštenje u vezi sa navodnom upotrebom zvučnog oružja, u tom trenutku su došli već do 60 osoba sa posledicama "udara" zvučnog oružja. Ali zanimljivo, iako se pominje navodno, traži se da se utvrdi odgovornost. Dakle tu nema više sumnje, već da se identifikuje onaj ko je počinio "incident". Sve ono što je bilo možda, navodno, nemamo saznanja, odjednom je prestalo da postoji - rekla je Ana Brnabić.

Kako kaže, onda je na pozornicu stupila teška konjica - Tonino Picula, Joveva, Goci, i ostali.

- Opet želim da ponovim, i da napravim jasnu distinkciju. Predsednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola se nikada nije izjašnjavala o ovom pitanju. Niko od viših zvaničnika se nikada nije oglašavao o ovoj temi. I sada slušajte poštovani građani kako to izgleda. Tonino Picula ne stavlja zvučni top u jednu rezoluciju, već piše tri rezolucije o zvučnom topu! Tri! Prva se donosi 7. maja, druga 22. oktobra 2025, a treću spremaju sada, pa valjda nije bilo dovoljno dva puta, već će da ponove i sada - rekla je ona.

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