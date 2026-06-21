UKRAJINA UBIJA CIVILE NA KRIMU: Ima žrtava, mnogo ranjenih posle monstrouznog napada na Ruse

U NAPADU ukrajinskog drona na Kerčkom poluostrvu na Krimu poginule su četiri osobe, saopštio je danas guverner Krima Sergej Aksjonov.

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"Kao rezultat napada neprijateljskih bespilotnih letelica, nažalost, ima civilnih žrtava. Četiri osobe su poginule, a 28 je povređeno", rekao je Aksjonov u objavi na Telegramu, prenosi RIA Novosti.

Prema podacima operativne grupe Krasnodarskog kraja, jedan od dronova je udario u trajekt Panagija, na prelazu preko Kerčkog moreuza u okrugu Temrjuk a požar je, nakon napada, izbio i na naftnom terminalu u selu Čuška.

Krhotine dronova pale su na privatne kuće u dve opštine.

Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, 239 ukrajinskih dronova je oboreno iznad ruskih regiona tokom protekle noći, između ostalog i iznad Krima, Krasnodarskog kraja i Crnog mora.

(Alo)