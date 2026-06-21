UKRAJINA UBIJA CIVILE NA KRIMU: Ima žrtava, mnogo ranjenih posle monstrouznog napada na Ruse
U NAPADU ukrajinskog drona na Kerčkom poluostrvu na Krimu poginule su četiri osobe, saopštio je danas guverner Krima Sergej Aksjonov.
"Kao rezultat napada neprijateljskih bespilotnih letelica, nažalost, ima civilnih žrtava. Četiri osobe su poginule, a 28 je povređeno", rekao je Aksjonov u objavi na Telegramu, prenosi RIA Novosti.
Prema podacima operativne grupe Krasnodarskog kraja, jedan od dronova je udario u trajekt Panagija, na prelazu preko Kerčkog moreuza u okrugu Temrjuk a požar je, nakon napada, izbio i na naftnom terminalu u selu Čuška.
Krhotine dronova pale su na privatne kuće u dve opštine.
Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, 239 ukrajinskih dronova je oboreno iznad ruskih regiona tokom protekle noći, između ostalog i iznad Krima, Krasnodarskog kraja i Crnog mora.
(Alo)
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