SRBIJA NA UDARU PLJUSKOVA SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: U ovim delovima zemlje moguć i grad (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

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- Tokom poslepodneva u brdsko - planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije mestimično pljuskovi sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti intenzivniji, uz pojavu sugradice i grada.

Do kraja dana (15.07.) pretežno sunčano i toplo, a uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab, promenljiv. Najviša dnevna temperatura od 31 do 34 °S.

VREME NAREDNIH DANA

U nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa maksimalnim temperaturama od četvrtka (16.07.) do subote (18.07.) u intervalu od 32 do 37 °S. U četvrtak (16.07.) se uz dnevni razvoj oblačnosti očekuje i lokalna pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok će u petak (17.07.) padavine u većini mesta izostati.

U subotu (18.07.) promena vremena - ujutro i pre podne na severu i zapadu Srbije, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima osetniji pad temperature, praćen kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim vetrom.

U nedelju (19.07.) na severu Srbije razvedravanje, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom.

Početkom naredne sedmice (20 - 22.07.) pretežno sunčano uz prijatnije temperature - u većini mesta od 24 do 31 °S. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ