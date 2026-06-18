KRISTIJANO RONALDO BESAN! Oglasio se i selektor reprezentacije Portugalije

Selektor Portugal Roberto Martinez umanjio je značaj situacije koja je privukla pažnju javnosti nakon remija sa DR Kongo (1:1) u prvom kolu Svetskog prvenstva.

FOTO: Tanjug/AP/Karen Warren

Naime, Kristijano Ronaldo je odmah po završetku meča krenuo ka svlačionici.

Portugal je poveo već u 7. minutu preko Žoaa Neveša, ali je Visa u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena doneo izjednačenje afričkoj selekciji i postavio konačnih 1:1.

Nakon utakmice, Martinez je objasnio da u završnici nije bilo ničeg neobičnog, već da je došlo do određene konfuzije među igračima.

- Ovo nam je prva utakmica na Svetskom prvenstvu i još nemamo prave navike. Kraj meča je doneo malo konfuzije. Ima mnogo obaveza, intervjua i aktivnosti. Igrači nisu bili sigurni da li treba da ostanu na terenu, odu u svlačionicu ili da se vrate. To ćemo rešiti - rekao je selektor Portugala.

Martinez se osvrnuo i na pitanje da li je Ronaldo imao dovoljno podrške u napadu tokom susreta sa Kongom.

- Sve ono što nismo uradili predstavlja opciju. Moramo da analiziramo utakmicu. Imamo igrače poput Bernarda Silve i Bruna Fernandeša, koji su među najboljima na svetu. Imamo kvalitetne igrače i potrebni su nam svi. Iskoristićemo sve što imamo kako bismo dobili različite kvalitete i različita rešenja - poručio je Martinez.