Društvo

SREĆAN KRAJ POTRAGE: Pronađen dečak (14) koji je nestao na Kanarevom brdu!

В.Н.

18. 06. 2026. u 08:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DEČAK (14) koji je juče u poslepodnevnim časovima nestao na Kanarevom brdu, pronađen je i predat majici.

СРЕЋАН КРАЈ ПОТРАГЕ: Пронађен дечак (14) који је нестао на Канаревом брду!

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Dečak se nije vratio kući nakon što je polagao treći test prijemnog ispita.

Roditelji su krenuli u potragu pre mraka i molili za pomoć, a na sreću to je urodilo plodom i dete je pronađeno.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

EVROPA STRAHUJE OD NEPREDVIDIVOG TRAMPA, A POLJACI BESNI! Igre moći na marginama samita G7 - rat u Ukrajini u prvom planu
Svet

0 0

EVROPA STRAHUJE OD NEPREDVIDIVOG TRAMPA, A POLjACI BESNI! Igre moći na marginama samita G7 - rat u Ukrajini u prvom planu

Sudbina Ukrajine glavna je tema drugog dana sastanka G7 u Evijanu, koji se održava iza zatvorenih vrata. Uprkos tome, mediji su saznali da su raspravama u utorak dominirala dva pitanja: prvo, kako uveriti ruskog predsednika Vladimira Putina da ozbiljno pregovara o miru, i, drugo, ko bi trebalo da pregovara u ime ukrajinskih saveznika - isključivo Sjedinjene Države ili i Evropska unija.

17. 06. 2026. u 09:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FOLIRANTKINJO! Nakon Draganine izjave o razvodu, Bijelić besan na bivšu suprugu - Koliko si platila da me pljuju?

"FOLIRANTKINjO!" Nakon Draganine izjave o razvodu, Bijelić besan na bivšu suprugu - "Koliko si platila da me pljuju?"