SREĆAN KRAJ POTRAGE: Pronađen dečak (14) koji je nestao na Kanarevom brdu!

Sudbina Ukrajine glavna je tema drugog dana sastanka G7 u Evijanu, koji se održava iza zatvorenih vrata. Uprkos tome, mediji su saznali da su raspravama u utorak dominirala dva pitanja: prvo, kako uveriti ruskog predsednika Vladimira Putina da ozbiljno pregovara o miru, i, drugo, ko bi trebalo da pregovara u ime ukrajinskih saveznika - isključivo Sjedinjene Države ili i Evropska unija.