SREĆAN KRAJ POTRAGE: Pronađen dečak (14) koji je nestao na Kanarevom brdu!
DEČAK (14) koji je juče u poslepodnevnim časovima nestao na Kanarevom brdu, pronađen je i predat majici.
Dečak se nije vratio kući nakon što je polagao treći test prijemnog ispita.
Roditelji su krenuli u potragu pre mraka i molili za pomoć, a na sreću to je urodilo plodom i dete je pronađeno.
(Telegraf)
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