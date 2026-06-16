DEJAN STANKOVIĆ IH PRECRTAO! Crvena zvezda ne računa na dva stranca koja su plaćena devet miliona evra

NA Marakani su prelomili!

FOTO: N. Skenderija

Dejan Stanković ne računa na Šavija Babiku i Felisija Milsona, pa se igračima za čija obeštećenja je plaćeno 9.000.0000 evra traže varijante koje bi im odgovarale, a klub što je više moguće smanjio štetu.

Obojica su bili na pozajmicama u prošloj sezoni, a bolji utisak ostavio je Milson u Al Džaziri iz Emirata nego Babika u turskom Karagumruku.

Nema, međutim, još informacija da će Arapi otkupiti Milsona. Izvesno je da se u Zvezdu vraćati neće.

Babika je interesantan kiparskom šampionu Omoniji i azerbejdžanskom Karabahu, a prethodno je sa Karagumrukom ispao iz elitne lige Turske.

Za Crvenu zvezdu je idealno da ga proda po približnoj ceni od kupovne prošlog leta, ali i pozajmica kao skidanje sa platnog spiska nije loša varijanta u trenutnim okolnostima.

Crvena zvezda je kupila Babiku od Tuluza za 4.000.000 evra od Tuluza uoči utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Bio je slab u ključnim mečevima sa Pafosom, a onda se povredio i propustio veći deo jesenje sezone.