HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Englezi im brutalno udarili na "svetinju"

HRVATSKA sutra igra protiv Engleske od 22.00 jedan od derbija prvog kola grupne faze na Mundijalu.

Igor Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

A s obzirom na veliko rivalstvo ove dve reprezentacije poslednjih godina ozbiljno se zakuvalo pred ovaj sudar. Naime, za Hrvate je Luka Modrić "svetinja", a iz Engleske stižu otrovne strelice na račun bivšeg igrača Real Madrida, a sada Milana.

Tačnije nekadašei napadač Engleske Gabi Agbonlahor isprozivao je vezistu "vaternih".

- Gledao sam ga na poslednjem turniru i u tim godinama jednostavno ne može da se kreće po terenu kao nekada. Odlično je što još uvek igra, ali engleski vezni red ne bi trebalo da ga se plaši. Rajs, Belingem, Anderson... Sa svojom mladošću, Modrić ne bi trebalo da ima nikakvu minutažu - rekao je on.

Nastavio je u istom ritmu.

- Bez ikakve uvrede prema Luki Modriću, on je fantastičan igrač. U svojim najboljim danima bio je jedan od onih momaka koje biste pokušali da pritisnete, a on bi igrao loptu, pravio dupli pas, dodavao spoljnom stranom kopačke, postizao golove... bio je fantastičan. Ali budimo realni, ne bi trebalo da brinete o Modriću.

Za kraj je imao jasnu poruku.

- Čovek ima 40 godina! A Hrvatska nema igrače koji bi brzo napadali prostor. Da je Modrić igrao sa Rašfordom i Gordonom koji trče, onda bih rekao, u redu, on još uvek ima to dodavanje u nogama. Ali Hrvatska nema takve igrače. Ne bi trebalo da brinemo o Hrvatskoj, zaista ne bismo - zaključio je.

Možda sve ovo bude dodatni motiv za "vaterene" i samog Modrića...