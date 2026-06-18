Politika

ĆERKA CRNOGORSKOG DIPLOMATE MEĐU AKTIVNIM BLOKADERIMA: Blokaderski angažman Sonje Mališić privukao pažnju javnosti

V.N.

18. 06. 2026. u 19:20

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ANGAŽMAN Sonje Mališić, studentkinje Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u radu blokaderskog pokreta izazvao je pažnju javnosti zbog njenih porodičnih veza sa diplomatskim strukturama Crne Gore.

ЋЕРКА ЦРНОГОРСКОГ ДИПЛОМАТЕ МЕЂУ АКТИВНИМ БЛОКАДЕРИМА: Блокадерски ангажман Соње Малишић привукао пажњу јавности

Foto: Printskrin/Jutjub/ N1

Prema navodima koji su se pojavili u javnosti, Mališićeva je ćerka Veljka Mališića, vojnog atašea Crne Gore u Sloveniji i bivšeg državnog sekretara u Ministarstvu odbrane Crne Gore. Upravo ta činjenica otvorila je pitanje da li se iza dela studentskih blokada u Srbiji nalazi šira regionalna politička i organizaciona podrška.

Angažman Sonje Mališić, studentkinje Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u radu blokaderskog pokreta izazvao je pažnju javnosti zbog njenih porodičnih veza sa diplomatskim strukturama Crne Gore.

Prema navodima koji su se pojavili u javnosti, Mališićeva je ćerka Veljka Mališića, vojnog atašea Crne Gore u Sloveniji i bivšeg državnog sekretara u Ministarstvu odbrane Crne Gore. Upravo ta činjenica otvorila je pitanje da li se iza dela studentskih blokada u Srbiji nalazi šira regionalna politička i organizaciona podrška.

U istim navodima tvrdi se da je Sonja Mališić aktivno učestvovala u radu Plenuma Medicinskog fakulteta, kao i na sednicama Velikog sastanka delegata, tela koje je imalo značajnu ulogu u usmeravanju aktivnosti blokadera u Beogradu. Navodi se i da je učestvovala u glasanju i donošenju odluka u ime dela učesnika plenuma Medicinskog fakulteta.

Posebno se ističe njen angažman u Krovnoj radnoj grupi za komunikaciju sa rektorom, kao i tvrdnje da je bila uključena u aktivnosti usmerene na pridobijanje brucoša Medicinskog fakulteta za dolazak na sastanke blokadera, sa ciljem omasovljavanja protesta i blokada.

Ovi podaci, kako ocenjuju kritičari blokaderskog pokreta, pokazuju da studentske blokade nisu bile izolovani i spontani proces, već da su u njihovom funkcionisanju važnu ulogu imale dobro organizovane strukture, kao i pojedinci sa snažnim porodičnim i političkim vezama u regionu.

Slučaj Sonje Mališić zato se u delu javnosti tumači kao primer šireg modela delovanja, u kojem se studentski aktivizam koristi kao pokriće za politički osetljive aktivnosti usmerene protiv stabilnosti institucija Republike Srbije.

Pitanje koje ovaj slučaj otvara nije samo ko učestvuje u blokadama, već i ko stoji iza organizacionih, komunikacionih i političkih kanala koji su mesecima održavali pritisak na visokoškolske ustanove i institucije države.

(Politika)

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