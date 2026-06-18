Politika

BRNABIĆ NALOŽILA HITNU ISTRAGU O AFERI PRIBOJ: Pozivam poslanike na odgovornost, za ovo su se u ranijim sazivima podnosile ostavke

V.N.

18. 06. 2026. u 18:20

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PREDSEDNICA Skupštine Republike Srbije Ana Brnabić traži hitnu istragu zbog sumnje da je neko od poslanika koristio karticu odsutnog kolege Miloša Parandilovića kako bi lažno naplatio putne troškove, podsećajući da su se zbog ovakvih stvari ranije podnosile ostavke.

БРНАБИЋ НАЛОЖИЛА ХИТНУ ИСТРАГУ О АФЕРИ ПРИБОЈ: Позивам посланике на одговорност, за ово су се у ранијим сазивима подносиле оставке

Foto: Printskrin

 - Ako dobro razumem, vi hoćete da kažete da su ljudi iz Priboja javili da gospodin Parandilović nije ni mogao fizički da se nalazi u Narodnoj skupštini i da je neko od njegovih kolega iz poslaničke grupe iskoristio karticu Miloša Parandilovića, koji nije bio prisutan u Narodnoj skupštini, da bi on naplatio putne troškove. Ja molim generalni sekretarijat skupštine da proveri ove navode, ukoliko je to tačno da vidimo ko je koristio karticu drugog narodnog poslanika, suprotno pravilniku i zakonu, i da pozovem te narodne poslanike na odgovornost. Za ovo su u ranijim sazivima narodni poslanici podnosili ostavke – rekla je predsednica Skupštine Republike Srbije Ana Brnabić.


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