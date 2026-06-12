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uživoPRENOS, ČEŠKA - JUŽNA KOREJA! Sudar različitih svetova sa istim ambicijama

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12. 06. 2026. u 03:32

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PRVO kolo Grupe A na Svetskom prvenstvu 2026 donosi zanimljiv duel selekcija Južne Koreje i Češke koje će na "Stadionu Akron" u Zapopanu pokušati da naprave važan korak ka nokaut fazi.

ПРЕНОС, ЧЕШКА - ЈУЖНА КОРЕЈА! Судар различитих светова са истим амбицијама

Carlos Zepeda / imago sportfotodienst / Profimedia

Češka - Južna Koreja 0:0

PRVO POLUVREME

11′ Prva šansa na utakmici. Prvu priliku imala je Koreja. Li Đae Sung odložio je za Sona koji je šutirao, ali je Krejči blokirao u poslednjem trenutku. Azijska reprezentacija bolja u prvih 11 minuta igre.

1" Počela je i druga utakmica prvog kola Grupe A. 

SASTAVI

Južna Koreja: Sung Gju Kim - Han Beom Li, Kim Min Džej, Gi Hjuk Li - Jung Vu Seol, Hvang, Paik, Tae, Seok Li - Kang In Li, Džej Sung Li, Hjung Min Son.

Češka: Kovar - Čaloupek, Hranac, Krejči - Cufal, Suček, Sojka, Zeleni - Šulc, Provod, Šik.

Uoči meča

Prvo kolo Grupe A na Svetskom prvenstvu 2026 donosi zanimljiv duel selekcija Južne Koreje i Češke koje će na "Stadionu Akron" u Zapopanu pokušati da naprave važan korak ka nokaut fazi.

Južna Koreja stiže na svoj 12. Mundijal, što je rekord među azijskim selekcijama. Tim koji sa klupe predvodi legendarni Hong Mjun Bo prošao je kvalifikacije bez poraza, uz čak 11 pobeda i 40 postignutih golova.

Korejci su odličnu formu potvrdili i u pripremnom periodu, ubedljivo savladavši Trinidad i Tobago sa 5:0, a potom i El Salvador.

Najveća nada azijske selekcije ponovo je kapiten Hjon Min Son, koji je na samo dva gola od postavljanja rekorde reprezentacije. Napadač Los Anđelesa direktno je učestvovao u četiri od poslednjih deset pogodaka Južne Koreje na Svetskim prvenstvima i biće glavni adut "azijskih tigrova" i ovoga puta.

Yonhap News / Newscom / Profimedia

 

Podršku će mu pružati Li Kang In, Hvan Hi Čan i Li Džae Sung... dok će odbranom komandovati as Bajern Minhena, Kim Min Džae i jasno je da nominalni domaćini imaju sastav dovoljno kvalitetan da se nađe u narednoj fazi, pogotovo jer dalje prolazi 32/48 nacija koje nastupaju na SP.

S druge strane, Česi su do Svetskog prvenstva stigli težim putem, kroz evropski baraž. Posle dramatičnih penal-serija protiv Irske i Danske, uspeli su da izbore prvi nastup na Mundijalu još od Nemačke 2006. godine.

Iako nisu među favoritima turnira, selekcija koju vodi iskusni Miroslav Kubek dolazi u Ameriku na krilima šest uzastopnih pobeda u svim takmičenjima/prijateljskim mečevima i velikom dozom samopouzdanja.

Ulises RUIZ / AFP / Profimedia

 

Glavno oružje Čeha su prekidi. Čak polovina golova u kvalifikacijama postignuta je posle kornera ili slobodnih udaraca, a u vazdušnim duelima prednjače uvek neugodni Tomaš Souček i Patrik Šik koji je godinama najbolji fudbaler reprezentacije.

Šik je postigao pet golova u kvalifikacijama i ponovo će biti najveća opasnost po protivnički gol, a u redovima Češke nadaju se da će ponoviti svoje nastupe sa Evropskog prvenstva 2021. godine kada je bio najbolji strelac turnira.

Koreja ima više brzine i međunarodnog iskustva, ali Česi poseduju fizičku snagu i opasni su u svakom prekidu. Očekuje se tvrd meč sa malo rizika, jer bi poraz već na startu značajno zakomplikovao situaciju u grupi, pa zbog toga predlažemo "iks" na poluvremenu ili kraju meča.

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