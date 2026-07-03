"SRBIJA JE POČASNI GOST U PARIZU" Milanović pobesneo: Oni nisu ni u EU, ni u NATO, ni u Koaliciji voljnih

PREDSEDNIK Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da Srbija ima ulogu počasnog gosta na vojnom defileu u Parizu povodom Dana Bastilje, a da je Hrvatska počašćena što su je tamo pozvali.

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- Tamo je počasni gost Srbija, protiv koje nemam ništa protiv, ljudi su kao i mi, to su građani, pustimo ih na miru. Ali oni niti su u Uniji, niti su u NATO-u, niti su u Koaliciji voljnih. A mi smo počašćeni što su nas tamo pozvali - rekao je Milanović, prenosi Index.hr.

On je ponovio i da neće da odobri slanje vojnika na svečanost u Francuskoj i da je prema Ustavu upravo predsednik Hrvatske vrhovni zapovednik Oružanih snaga.

Milanović je, povodom napada na načelnika generalštaba Vojske Hrvatske Tihomira Kundida, koji je postupio po Milanovićevoj odluci poručio da ga ostave na miru.

- Prste i prljave šake dalje od Kundida. Onaj ko ga još jednom spomene u tom kontekstu, za mene je kriminalac - rekao je Milanović, prenosi T-portal.

Na pitanje kakve bi posledice Vlada mogla da preduzme protiv Kundida, Milanović je rekao da za to nema zakonske osnove.

- Ne mogu mu ništa. Jedini koji može da ga razreši je vrhovni zapovednik. Ostavku sigurno neće dati - rekao je on.

Dodao je i da ne mogu da postoje dva zapovednika za istu stvar.

- Dve hijerarhije, dve uzdanice i dve osobe koje su zadnji oslonac.Može da bude samo jedna. Ne mogu da postoje dva zapovednika - rekao je on.

Milanović je na konferenciji i više puta oštro kritikovao premijera Andreja Plenkovića, utvrdivši da tokom 10 godina na čelu Vlade "nije postigao ama baš ništa".

Optužio ga je i da vodi, kako je rekao, "privatnu i protivustavnu politiku".

Govoreći o finansiranju ukrajinskog naoružanja, Milanović je ocenio da NATO postaje "finansijski savez" i ponovio stav da bi sredstva umesto toga mogla da se usmere na civilnu infrastrukturu u Ukrajini, prenosi Indeks.

- Možda je bolje da Ukrajincima ide novac za civilnu infrastrukturu jer zemlja nestaje. Ko god kalkuliše, sutra može da kaže, pa ko vas šiša.Možda bi bilo bolje sesti i pregovarati - rekao je Milanović.

On je izneo i tvrdnju o Ukrajini, navodeći da je ta zemlja imala "zlikovce koji su veći od ustaša", dodajući da se "sada ulazi u sukob sa Poljskom zbog (Stepana) Bandere".

(Tanjug)