KAKVA DRAMA U ITALIJI! Srbin u dubokoj nadoknadio kreirao čudo

DRAMA oko ispadanja u Seriji A je dostigla vrhunac!

Serena Campanini / Zuma Press / Profimedia

Srpski napadač Nikola Štulić postigao je gol u šestom minutu nadoknade i doneo ogromnu pobedu Lećeu na gostovanju Sasuolu u borbi za opstanak u Seriji A - 2:3.

Bila je ovo, možda, i najvažnija pobeda Lećea u borbi za opstanak u ovoj fazi sezone, kolo pre kraja. Pred poslednjih 90 minuta fudbala na "čizmi" ekipa sa juga ima bod više od Kremonezea koji je istovremeno, golom Džejmija Vardija, pobedio Udineze u gostima 1:0.

Da je egal Sasuola i Lećea ostao na snazi do samog kraja, Kremoneze bi bilo "iznad crte", ovako ostaje i dalje u zoni ispadanja zahvaljujući pogotku bivšeg napadača Partizana u poslednji čas.

U poslednjem kolu Leče će dočekati Đenou, a Kremoneze ekipu koja se bori za Ligu šampiona - Komo.