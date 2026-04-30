Da li je ovo kraj za Iran na Mundijalu? Politički šamar koji menja sudbinu Svetskog prvenstva

SKANDAL trese fudbalski svet!

Foto: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Zvaničnici Iranskog fudbalskog saveza neće prisustvovati kongresu FIFA u Kanadi zbog neprimerenog ponašanja imigracionih službenika na aerodromu u Torontu, izveštava Tasnim.

Agencija izveštava da su trojica zvaničnika federacije, predsednik Mehdi Tadž, generalni sekretar Hedajat Mombini i njegov zamenik Hamed Momeni, stigli sa vizama da prisustvuju kongresu, ali su se vratili sledećim avionskim letom u domovinu.

Nisu dati dodatni detalji o incidentu na aerodromu koji je naveo Irance da odu. Iranski mediji su ranije izvestili da su kanadske vlasti odobrile Tadžu privremenu dozvolu za boravak, omogućavajući mu ulazak pod strogim uslovima, uprkos tome što mu je inače zabranjen ulazak. Ostaje nejasno da li je dozvola povučena po dolasku ili su mu vlasti odbile ulazak nakon daljih provera ili žalbi.

Očekuje se da će 76. kongresu FIFA u Vankuveru prisustvovati predstavnici 211 članica

- Ako je ovako u Kanadi gde bi trebalo da bude lako, kako će biti na Svetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama“, rekao je jedan delegat Kongresa AFC za Rojters pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti teme.

Učešće Irana na predstojećem Svetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku je politički najosetljivija tačka na dnevnom redu FIFA, otkako su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana u februaru.

Iran se kvalifikovao za Svetsko prvenstvo, ali su zabrinutosti oko bezbednosti i putovanja u vezi sa utakmicama reprezentacije u SAD podstakle zvaničnike u Teheranu da traže garancije i zatraže... alternativna mesta održavanja.

FIFA je isključila bilo kakvu promenu rasporeda, rekavši da se očekuje da će timovi igrati po planu. Obraćajući se Kongresu Azijske fudbalske konfederacije u utorak, predsednik FIFA Đani Infantino je rekao:

- Važno je pokazati da fudbal ide napred i da iranski tim učestvuje. Sada, još više, moramo da pokažemo svetu da smo ovde, da smo ujedinjeni, da možemo da se okupimo iz celog sveta u mirnom okruženju koje može da ujedini svet - rekao je Infantino.