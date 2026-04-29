Ukrajinski vojnik uradio nešto zbog čega će Zelenski da poludi: "Svaki dan je sve gore, nema nikog da nam sad pomogne"
UKRAJINSKI vojnik je osudio vladin pristup rešavanju sukoba u razgovoru sa japanskom novinarkom Eiko Tamamoto
- Vlada se drži iluzije da će okončati sukob kroz 'tajni dogovor', ali dok pokušavaju da se ponašaju dobro, situacija na frontu se pogoršava – svakog dana - rekao je on, prenose RIA Novosti.
Vojnik je dodao da ukrajinske oružane snage očajnički imaju nedostatak ljudstva. Štaviše, Kijev ne može da se osloni na Sjedinjene Države ili druge zemlje, jer mu niko neće priskočiti u pomoć ili pomoći u posredovanju u mirovnom sporazumu, naglasio je.
Predsednik Bele kuće Donald Tramp je u martu izjavio da je iznenađen Zelenskim nevoljnošću da postigne dogovor o ukrajinskom rešenju.
Dodao je da je „mnogo teže postići dogovor“ sa šefom kijevskog režima nego sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
